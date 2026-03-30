Polis memuru, araç muayene istasyonunda darp sonucu hayatını kaybetmişti: Sanıklar 'müşterek fail' kabul edildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavgada darp edildikten sonra hayatını kaybeden polis memurunun ölümüyle ilgili 4 sanık hakkında 14 yıla kadar hapis... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T15:51+0300
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, müşterek fail , polis memuru melih okan keskin, tüvtürk, araç muayene, hayatını kaybetti
Ankara'da aracını getirdiği araç muayene istasyonunda çalışanlarla yaşadığı kavga sonucunda hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Sanıkların, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri için 'müşterek fail' kabul edilerek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlandı. 4 sanık 11 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Müşterek fail kabul edildiler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü yaşananlar anlatılırken, şunlar kaydedildi:
"Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemiş iseler de yaşanan olayda sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, sanıklar Murat Yıldırım, Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın müteveffanın direncini kırmaları sonucunda sanık Saruhan Atasoy'un müteveffaya yumruk atması sonucu gerçekleşen olayda diğer sanıkların müşterek fail olarak olaya iştirak ettikleri, meydana gelen olaydan tüm sanıkların sorumlu olduğu ve üzerlerine atılı 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."
Sanıkların, müşterek fail kabul edilerek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma, 11 Haziran'da görülecek.
Müşterek fail nedir?
Türk Ceza Kanunu (TCK 37/1) uyarınca, bir suçun kanuni tanımındaki fiili birden fazla kişinin birlikte suç işleme kararı ve fiil üzerinde ortak hakimiyet kurarak, doğrudan doğruya icra etmesi durumudur. Suçun işlenişine katılan herkes "fail" sıfatıyla tam cezalandırılır.