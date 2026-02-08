https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/tuvturkten-polis-memurunun-hayatini-kaybettigi-olaya-iliskin-yeni-aciklama-diger-calisanlarin-da-is-1103340398.html

TÜVTÜRK'ten polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni açıklama: 'Diğer çalışanların da iş akdi feshedildi'

TÜVTÜRK, Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili tespit edilen diğer... 08.02.2026, Sputnik Türkiye

TÜVTÜRK, araç muayene istasyonunda gelen olaya ilişkin yeni açıklama yaptı.İş akitleri fesheldildiAnkara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili tespit edilen diğer çalışanların da iş akitlerinin feshedildiğini bildirdi.TÜVTÜRK'ten açıklamaTÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, 2 Şubat'ta Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonunda yaşanan ve polis memuru Keskin'in vefatıyla sonuçlanan olay nedeniyle derin bir üzüntü yaşandığı belirtildi.Meselenin her yönüyle açıklığa kavuşturulması için yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, olayın ardından hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermeme ilkesinin bir gereği olarak merhum polis memuruna saldırıyı gerçekleştiren çalışanın iş akdinin feshedildiği anımsatıldı.'Diğer çalışanların da iş akdi feshedildi'Açıklamada, şunlar kaydedildi:TÜVTÜRK ilk açıklamasında ne demişti?TÜVTÜRK'ten yapılan ilk açıklamada, Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat'ta yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili derin bir üzüntü içerisinde olunduğu belirtildi.Söz konusu tarihte araç sahibi polis memuru Keskin ile istasyonda görevli Saruhan Atasoy arasında muayene işleminin ardından, otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.Saruhan Atasoy'un iş akdi sonlandırılmıştıŞirketin, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermediği belirtilen açıklamada, olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdinin sonlandığı ifade edildi.Olayın ardından tarafların emniyet birimlerine gittiği ve adli sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, aynı günün ilerleyen saatlerinde Keskin'in rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu, dün ise hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.Keskin'in vefat nedeninin kesin olarak belirlenmesine yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen inceleme sürecinin devam ettiği, konunun adli makamlarca tüm yönleriyle değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

