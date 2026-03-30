Pasifik ülkesi Vanuatu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Büyük Okyanus'taki bir ada ülkesi olan Vanuatu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki sismik izleme merkezlerinden Tsunami alarmı...
12:04 30.03.2026 (güncellendi: 13:04 30.03.2026)
Güney Büyük Okyanus'taki bir ada ülkesi olan Vanuatu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki sismik izleme merkezlerinden Tsunami alarmı verilmedi.
Alman Jeolojik Araştırma Merkezi GFZ'nin bildirdiğine göre, Pazartesi günü GMT saatiyle 08:44:10'da Vanuatu Adaları'nda 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü, 122,6 km derinlikte, ilk belirlemelere göre 15,32 derece güney enlem ve 167,37 derece doğu boylamında yer alıyordu.
Tsunami alarmı verilmedi.