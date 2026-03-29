Türkiye
Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/prof-dr-sozbilirden-deprem-firtinasi-yasayan-sindirgi-hakkinda-aciklama-geldi-26-bin-deprem-olmus-1104596355.html
Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası yaşayan Sındırgı hakkında açıklama geldi: 26 bin deprem olmuş
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde fayların stres analizlerini tamamladıklarını belirterek, "Sındırgı'da artık deprem aktivitesinin... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
son depremler
sındırgı
afad
genel hayata etkili afet bölgesi
simav
deprem
deprem fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/elazigda-deprem-afad-acikladi-1104517041.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:12 29.03.2026
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
Abone ol
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde fayların stres analizlerini tamamladıklarını belirterek, "Sındırgı'da artık deprem aktivitesinin sonlandığını söyleyebiliriz" dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki fayların stres analizlerini tamamladıklarını belirterek, "Sındırgı'da artık deprem aktivitesinin sonlandığını söyleyebiliriz. Kırılan fay parçalarında belli bir stres birikimi yok, boşalım gerçekleşti. Şu anda daha çok güneydoğuda ve kuzeybatıdaki kısımlardaki faylar üzerinde bir gerilim etkisi oluşmaya başlamış durumda" dedi.
Sözbilir, "10 Ağustos'tan bu yana bölgede 26 bin deprem meydana geldi. Bilim ekibimizle depremlerin yaşandığı fayların stres analizini yapmak için arazide jeolojik gözlemler, jeodezik ve jeofizik alanında çalışma yürüttük. Bu çalışmalarda 3 farklı sonuç elde ettik. Dağlık bölgede, ovadan dağa doğru devam eden Emendere Fay Zonu boyunca birbirini tetikleyecek şekilde gelişen 5 fay parçası saptadık. Bu fayların depremlere kaynaklık ettiği ortaya çıktı. İkinci önemli sonucumuz dağlık kesimde yaklaşık 20 santimetrelik bir çökme meydana geldiği ortaya çıktı. Üçüncü olarak buradaki stres boşalımının hem kuzeybatıda hem de güneydoğuda yeni fayların tetiklenme olasılığını arttırdığını belirledik. Bir diğer önemli sonuç da Demirci ve Gördes tarafına doğru depremlerin kaydığını, oraya doğru göç ettiğini ortaya çıkardık" diye konuştu.
Bölgede son günlerde gündelik deprem sayısının azaldığını vurgulayan Sözbilir, artık birkaç günde 1-2 sarsıntının meydana geldiğini dile getirdi.

'Sındırgı'da artık deprem aktivitesinin sonlandığını söyleyebiliriz'

Yaptıkları çalışmada Sındırgı'daki depremlerin jeotermal kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"Sındırgı'da artık deprem aktivitesinin sonlandığını söyleyebiliriz. Kırılan fay parçalarında belli bir stres birikimi yok, boşalım gerçekleşti. Şu anda daha çok güneydoğuda ve kuzeybatıdaki kısımlardaki faylar üzerinde bir gerilim etkisi oluşmaya başlamış durumda.

Kuzeybatıda Balıkesir ilimiz, Gelenbe Fay hattı boyunca orada köyler var. Oradaki fay boyunca belli bir gerilimin biriktiğini söyleyebiliriz. Yine Gördes ve Demirci taraflarında stresin biriktiğini söyleyebiliyoruz.

Son aylarda Sındırgı ve Simav faylarında depremler yaşandı, iki bölge arasındaki faylarda ise stres biriktirmeye devam etti."

Prof. Dr. Sözbilir, AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Sındırgı için deprem riskinin olmadığını düşündüğünü sözlerine ekledi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
SON DEPREMLER
Elazığ'da deprem: AFAD açıkladı
26 Mart, 10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала