Okul servisi ve araba çarpıştı: Çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı

Diyarbakır'da okul servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T10:49+0300

Diyarbakır'da sabah saatlerinde öğrencileri taşıyan okul servisi ile bir araba çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 13 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 13 öğrenci hastaneye kaldırıldıMerkez Bağlar ilçesindeki Halid Bin Velid Bulvarı mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen, öğrencileri taşıyan 21 S 0537 plakalı servis minibüsü ile 63 AIK 940 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki 13 öğrenci ile otomobildeki sürücünün de bulunduğu 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/basaksehirde-polis-servisinin-de-karistigi-zincirleme-kaza-1-polis-sehit-oldu-cok-sayida-yarali-var-1104606959.html

