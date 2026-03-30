https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/basaksehirde-polis-servisinin-de-karistigi-zincirleme-kaza-1-polis-sehit-oldu-cok-sayida-yarali-var-1104606959.html

Başakşehir'de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu’nda polis servis minibüsünün karıştığı kazada 1 polis memuru şehit oldu, 16 polis memuru yaralandı. İstanbul Valiliği, Başakşehir'de... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T10:10+0300

türki̇ye

başakşehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104606803_157:0:1601:812_1920x0_80_0_0_a97397c40612cb3acb4289ec2ec28983.jpg

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda polisleri taşıyan servis minibüsü ve otomobil kazaya karıştı. Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken, otomobil ise orta refüje uçtu. Kazada serviste bulunan 1 polis memuru şehit oldu, 16 polis memuru ise yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.Açıklamada, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

