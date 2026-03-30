https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/basaksehirde-polis-servisinin-de-karistigi-zincirleme-kaza-1-polis-sehit-oldu-cok-sayida-yarali-var-1104606959.html
Başakşehir'de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis servis minibüsünün karıştığı kazada 1 polis memuru şehit oldu, 16 polis memuru yaralandı. İstanbul Valiliği, Başakşehir'de...
2026-03-30T10:10+0300
türki̇ye
başakşehir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104606803_157:0:1601:812_1920x0_80_0_0_a97397c40612cb3acb4289ec2ec28983.jpg
türki̇ye
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104606803_337:0:1420:812_1920x0_80_0_0_b27c6a55eea2edd4dc5b848c40eb0398.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
başakşehir
Kuzey Marmara Otoyolu’nda polis servis minibüsünün karıştığı kazada 1 polis memuru şehit oldu, 16 polis memuru yaralandı. İstanbul Valiliği, Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracının karıştığı kazada 1 polis memurunun şehit olduğunu, 1'i ağır 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda polisleri taşıyan servis minibüsü ve otomobil kazaya karıştı. Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken, otomobil ise orta refüje uçtu. Kazada serviste bulunan 1 polis memuru şehit oldu, 16 polis memuru ise yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.
Açıklamada, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.