MHP Lideri Bahçeli'nin oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na hediyesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yeraltı dizisinde oynayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na hediye ettiği 'Bozkurt' tablosu ortaya çıktı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T14:41+0300

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yeraltı isimli dizide Bozkurt Hanoğlu karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'na hediye ettiği Bozkurt isimli tablo ortaya çıktı. Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda Kaygılaroğlu'nu arayarak canlandırdığı karakterden dolayı tebrik etmişti. Telefonla arayarak tebrik etmiştiMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla aramıştı. Bahçeli, 'Yeraltı' dizisinde 'Bozkurt Hanoğlu' karakterini canlandıran Kaygılaroğlu'na, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Bahçeli ayrıca, "Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.Devlet Bahçeli tarafından hediye edilen tablonun Kaygılaroğlu'na ulaştığı anlar ortaya çıktı. BengüTürk'ün haberine göre; hediyeyi, MHP'li Volkan Yılmaz'ın teslim ettiği öğrenildi.Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüşen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu telefon görüşmesini şöyle anlatmıştı: “Devlet Bey ‘çok güzel bir Bozkurt olmuşsun’ dedi… ‘Teşekkür ederim efendim’ dedim. Konuşma bitti, telefonu Devlet Bey de kapatmadı, ben de kapatmadım. Sonra derin bir sessizlik oldu.”

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

