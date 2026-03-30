MHP Lideri Bahçeli'nin oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na hediyesi ortaya çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yeraltı dizisinde oynayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na hediye ettiği 'Bozkurt' tablosu ortaya çıktı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T14:41+0300
uraz kaygılaroğlu
devlet bahçeli
mhp
tablo
14:41 30.03.2026
Uraz Kaygılaroğlu
Uraz Kaygılaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yeraltı dizisinde oynayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na hediye ettiği 'Bozkurt' tablosu ortaya çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yeraltı isimli dizide Bozkurt Hanoğlu karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'na hediye ettiği Bozkurt isimli tablo ortaya çıktı. Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda Kaygılaroğlu'nu arayarak canlandırdığı karakterden dolayı tebrik etmişti.

Telefonla arayarak tebrik etmişti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla aramıştı. Bahçeli, 'Yeraltı' dizisinde 'Bozkurt Hanoğlu' karakterini canlandıran Kaygılaroğlu'na, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Bahçeli ayrıca, "Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.
Devlet Bahçeli tarafından hediye edilen tablonun Kaygılaroğlu'na ulaştığı anlar ortaya çıktı. BengüTürk'ün haberine göre; hediyeyi, MHP'li Volkan Yılmaz'ın teslim ettiği öğrenildi.

Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun

MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüşen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu telefon görüşmesini şöyle anlatmıştı:
“Devlet Bey ‘çok güzel bir Bozkurt olmuşsun’ dedi… ‘Teşekkür ederim efendim’ dedim. Konuşma bitti, telefonu Devlet Bey de kapatmadı, ben de kapatmadım. Sonra derin bir sessizlik oldu.”
