Bahçeli'den oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na tebrik telefonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu’nu telefonla arayarak Yeraltı dizisindeki rolü nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini açıkladı. 15.02.2026, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na yönelik tebrikte bulundu. Oyuncuyu telefonla aradığını belirten Bahçeli, Kaygılaroğu'nun rol aldığı Yeraltı dizisinde Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yapılan yayıncılıktan memnuniyet duyduğunu şu ifadelerle aktardı:MHP lideri Kaygılaroğlu'na bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirterek tüm ekibe başarılar dilediğini ifade etti.

