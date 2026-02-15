https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/bahceliden-oyuncu-uraz-kaygilarogluna-tebrik-telefonu-1103520674.html
Bahçeli'den oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na tebrik telefonu
Bahçeli'den oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu’nu telefonla arayarak Yeraltı dizisindeki rolü nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini açıkladı. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T21:21+0300
2026-02-15T21:21+0300
2026-02-15T21:25+0300
türki̇ye
uraz kaygılaroğlu
devlet bahçeli
mhp
dizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103253924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_325fe2590f940ae32ac9055a3dea38ac.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na yönelik tebrikte bulundu. Oyuncuyu telefonla aradığını belirten Bahçeli, Kaygılaroğu'nun rol aldığı Yeraltı dizisinde Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yapılan yayıncılıktan memnuniyet duyduğunu şu ifadelerle aktardı:MHP lideri Kaygılaroğlu'na bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirterek tüm ekibe başarılar dilediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/istanbul-ve-ankara-valiliklerinden-uyari-yer-yer-80-kilometre-hiza-ulasacak-1103520518.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103253924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aab09f12c0a47c67f0664c13607896ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uraz kaygılaroğlu, devlet bahçeli, mhp, dizi
uraz kaygılaroğlu, devlet bahçeli, mhp, dizi
Bahçeli'den oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na tebrik telefonu
21:21 15.02.2026 (güncellendi: 21:25 15.02.2026)
MHP lideri Devlet Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu’nu telefonla arayarak Yeraltı dizisindeki rolü nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na yönelik tebrikte bulundu.
Oyuncuyu telefonla aradığını belirten Bahçeli, Kaygılaroğu'nun rol aldığı Yeraltı dizisinde Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yapılan yayıncılıktan memnuniyet duyduğunu şu ifadelerle aktardı:
Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim.
MHP lideri Kaygılaroğlu'na bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirterek tüm ekibe başarılar dilediğini ifade etti.