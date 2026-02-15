Türkiye
Bahçeli'den oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na tebrik telefonu
MHP lideri Devlet Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu’nu telefonla arayarak Yeraltı dizisindeki rolü nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini açıkladı. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na yönelik tebrikte bulundu. Oyuncuyu telefonla aradığını belirten Bahçeli, Kaygılaroğu'nun rol aldığı Yeraltı dizisinde Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yapılan yayıncılıktan memnuniyet duyduğunu şu ifadelerle aktardı:MHP lideri Kaygılaroğlu'na bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirterek tüm ekibe başarılar dilediğini ifade etti.
21:21 15.02.2026 (güncellendi: 21:25 15.02.2026)
© Harun ÖzalpBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© Harun Özalp
MHP lideri Devlet Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu’nu telefonla arayarak Yeraltı dizisindeki rolü nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na yönelik tebrikte bulundu.
Oyuncuyu telefonla aradığını belirten Bahçeli, Kaygılaroğu'nun rol aldığı Yeraltı dizisinde Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yapılan yayıncılıktan memnuniyet duyduğunu şu ifadelerle aktardı:

Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim.

MHP lideri Kaygılaroğlu'na bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirterek tüm ekibe başarılar dilediğini ifade etti.
