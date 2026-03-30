Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarıları: Ankara dahil 17 il için sarı kodlu uyarı verildi

Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarıları: Ankara dahil 17 il için sarı kodlu uyarı verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde aralıklarla sağanak yağış etkili olacak. Ankara dahil 17 il için sarı kodlu yağış uyarısı... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T07:11+0300

2026-03-30T07:11+0300

2026-03-30T07:11+0300

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Mart Pazartesi hava durumu tahminlerine göre Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Meteorolojik uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAGenel Durum:Çok bulutlu. Bölge genelinde (Çanakkale ve Edirne hariç) aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların doğu kesimlerde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.EGEGenel Durum:Çok bulutlu. Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.AKDENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın bu kesimde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.İÇ ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Zamanla kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek.BATI KARADENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Batı kesimlerde yağışlar yerel kuvvetli olacak.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Güneydoğu kesimleri ve Ardahan çevresinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Siirt ve Batman çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu