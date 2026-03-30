Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarıları: Ankara dahil 17 il için sarı kodlu uyarı verildi
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde aralıklarla sağanak yağış etkili olacak. Ankara dahil 17 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Mart Pazartesi hava durumu tahminlerine göre Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteorolojik uyarılar
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Genel Durum:
Çok bulutlu. Bölge genelinde (Çanakkale ve Edirne hariç) aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların doğu kesimlerde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Çanakkale: 16°C, Çok bulutlu
Edirne: 15°C, Çok bulutlu
İstanbul: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Kocaeli: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
EGE
Genel Durum:
Çok bulutlu. Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli: 15°C, Çok bulutlu
İzmir: 18°C, Çok bulutlu
Muğla: 14°C, Çok bulutlu
AKDENİZ
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın bu kesimde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Adana: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı
Antalya: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Zamanla kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek.
Ankara: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksek kesimleri zamanla karla karışık yağmurlu
Eskişehir: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Batı kesimlerde yağışlar yerel kuvvetli olacak.
Bolu: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı (yerel kuvvetli)
Düzce: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Kastamonu: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu (yerel kuvvetli)
Samsun: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Güneydoğu kesimleri ve Ardahan çevresinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı
Kars: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; zamanla kar yağışlı
Malatya: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Siirt ve Batman çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Diyarbakır: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Siirt: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Şanlıurfa: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı