İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Sağanak nedeniyle İzmir'de Gölcük Gölü taştı
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü 2 gün süren sağanak yağış sonucu taştı. Taşma sonucu yollarda sular birikti.
tr_TR
true
true
true
22:14 29.03.2026
© AA / Turgay Konuralpİzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü etkili olan sağanak nedeniyle taştı
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü 2 gün süren sağanak yağış sonucu taştı. Taşma sonucu yollarda sular birikti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1050 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'ndeki göl bölgede 2 gündür etkili olan sağanak sonucu su seviyesi yükselerek taştı.
Taşkın nedeniyle mahalle içerisindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.Bazı araç sürücüleri, yollardaki su demiş Belediye ekipleri göl kenarında su tahliye çalışması yaptı.
Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, bölgede yağışın 2 gündür etkili olduğunu söyledi.
Göldeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taştığını belirten Aynalı, "Taşkının ardından bizler de hemen gölün tahliye kapaklarını açtırdık. Ayrıca durumu Ödemiş Belediyesine bildirdik. Ekipler tüm gün su tahliye çalışması gerçekleştirdi" dedi.
loader
Заголовок открываемого материала