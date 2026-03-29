Sağanak nedeniyle İzmir'de Gölcük Gölü taştı

Sağanak nedeniyle İzmir'de Gölcük Gölü taştı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü 2 gün süren sağanak yağış sonucu taştı. Taşma sonucu yollarda sular birikti. 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T22:14+0300

2026-03-29T22:14+0300

2026-03-29T22:14+0300

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1050 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'ndeki göl bölgede 2 gündür etkili olan sağanak sonucu su seviyesi yükselerek taştı.Taşkın nedeniyle mahalle içerisindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.Bazı araç sürücüleri, yollardaki su demiş Belediye ekipleri göl kenarında su tahliye çalışması yaptı.Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, bölgede yağışın 2 gündür etkili olduğunu söyledi.Göldeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taştığını belirten Aynalı, "Taşkının ardından bizler de hemen gölün tahliye kapaklarını açtırdık. Ayrıca durumu Ödemiş Belediyesine bildirdik. Ekipler tüm gün su tahliye çalışması gerçekleştirdi" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/muglanin-yuksek-kesimlerinde-kar-etkili-oldu-1104598234.html

türki̇ye

i̇zmir

ödemiş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, sağanak, i̇zmir, ödemiş