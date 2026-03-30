İnsani yardım amaçlı petrol taşıyan Rus tankeri Küba'ya ulaştı
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yüz binlerce ton ham petrol taşıyan Rus tankerin Küba'ya ulaştığını duyurdu.
11:44 30.03.2026 (güncellendi: 11:47 30.03.2026)
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yüz binlerce ton ham petrol taşıyan Rus tankerin Küba'ya ulaştığını duyurdu.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, insani yardım amaçlı ham petrol taşıyan Anatoly Kolodkin tankeri Küba'nın Matanzas limanına gelerek boşaltılmayı bekliyor.
Marine Traffic portalının paylaştığı verilere göre, 2013 yılında inşa edilen Anatoly Kolodkin tankerinin uzunluğu 250 metre, genişliği 46 metre.
Küba’da yakıt krizi yaşanıyor. Kriz, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ocak'taki başkanlık kararnamesinin ardından daha da derinleşti. Periyodik elektrik kesintilerinin yapıldığı adada zaman zaman protestolar düzenleniyor. Küba hükümeti, ABD'nin enerji ablukasını ülkenin ekonomisini boğmak ve halkın yaşam koşullarını çekilmez hale getirmek için kullandığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ardından “sıradaki hedefin” Küba'nın olacağı tehdidinde bulunmuştu.
