Suriye altını piyasaları tehlikeye soktu: Gerçek altından ayırt etmenin yöntemleri neler?

Suriye altını piyasaları tehlikeye soktu: Gerçek altından ayırt etmenin yöntemleri neler?

Altın piyasasında “Suriye çeyreği” tehlikesi büyüyor. Merdiven altı üretilen sahte ve düşük ayarlı çeyrek altınlar gözle ayırt edilemiyor ve bozdurulurken sorun yaratıyor.

altın

ekonomi̇

sahte altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

çeyrek altın

suriye altını

suriye çeyreği

Son günlerde altın piyasasında “Suriye çeyreği” adı verilen sahte ve düşük ayarlı altınların hızla yayılması dikkat çekiyor. Darphane üretimi çeyrek altınlarla neredeyse birebir aynı görünen bu ürünler, bozdurulmak istendiğinde kuyumcular tarafından kabul edilmiyor.'Merdiven altı üretim, gözle ayırt edilemez'A haber'e konuşan Kuyumcu Abdurrahman Yel, A Haber’e yaptığı özel açıklamada, söz konusu altınların merdiven altı atölyelerde üretildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Suriye çeyreği gözle ayırt edilemez. Ancak ses testi ve silme yöntemi gibi bazı yöntemlerle sahte olup olmadığını anlayabiliyoruz.”Müşterilere kritik uyarıYel, kişilerin mağdur olmaması için şu uyarıyı yaptı:Uzmanlar, piyasada 21-22 ayar düşük ayarlı ya da tamamen sahte altınların giderek arttığını vurgulayarak, alıcıların son derece dikkatli olması gerektiğini dile getiriyor.

