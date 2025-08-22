https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/suriye-altini-piyasalari-tehlikeye-soktu-gercek-altindan-ayirt-etmenin-yontemleri-neler-1098764660.html
Suriye altını piyasaları tehlikeye soktu: Gerçek altından ayırt etmenin yöntemleri neler?
Suriye altını piyasaları tehlikeye soktu: Gerçek altından ayırt etmenin yöntemleri neler?
Sputnik Türkiye
Altın piyasasında “Suriye çeyreği” tehlikesi büyüyor. Merdiven altı üretilen sahte ve düşük ayarlı çeyrek altınlar gözle ayırt edilemiyor ve bozdurulurken sorun yaratıyor.
2025-08-22T12:12+0300
2025-08-22T12:12+0300
2025-08-22T12:12+0300
altın
ekonomi̇
sahte altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
çeyrek altın
suriye altını
suriye çeyreği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a4a9bd5c34fe0981004f235711f149e3.jpg
Son günlerde altın piyasasında “Suriye çeyreği” adı verilen sahte ve düşük ayarlı altınların hızla yayılması dikkat çekiyor. Darphane üretimi çeyrek altınlarla neredeyse birebir aynı görünen bu ürünler, bozdurulmak istendiğinde kuyumcular tarafından kabul edilmiyor.'Merdiven altı üretim, gözle ayırt edilemez'A haber'e konuşan Kuyumcu Abdurrahman Yel, A Haber’e yaptığı özel açıklamada, söz konusu altınların merdiven altı atölyelerde üretildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Suriye çeyreği gözle ayırt edilemez. Ancak ses testi ve silme yöntemi gibi bazı yöntemlerle sahte olup olmadığını anlayabiliyoruz.”Müşterilere kritik uyarıYel, kişilerin mağdur olmaması için şu uyarıyı yaptı:Uzmanlar, piyasada 21-22 ayar düşük ayarlı ya da tamamen sahte altınların giderek arttığını vurgulayarak, alıcıların son derece dikkatli olması gerektiğini dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/dolarda-5-ay-sonra-ilk-41-lirayi-asti-1098760655.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_166:0:915:562_1920x0_80_0_0_4ef0483326481c749ecbeb9be376740f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye çeyreği, sahte altın, düşük ayarlı altın, çeyrek altın, merdiven altı üretim, kuyumcu uyarısı, ses testi, sahte altın nasıl anlaşılır, güvenilir kuyumcu, altın piyasası
suriye çeyreği, sahte altın, düşük ayarlı altın, çeyrek altın, merdiven altı üretim, kuyumcu uyarısı, ses testi, sahte altın nasıl anlaşılır, güvenilir kuyumcu, altın piyasası
Suriye altını piyasaları tehlikeye soktu: Gerçek altından ayırt etmenin yöntemleri neler?
Altın piyasasında son dönemde artan “Suriye çeyreği” tehlikesi hem kuyumcuları hem vatandaşları alarma geçirdi. Merdiven altı üretilen bu sahte ve düşük ayarlı çeyrek altınlar, gözle ayırt edilemiyor ve bozdurulmak istendiğinde ciddi sorunlara yol açıyor. Uzmanlar, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması çağrısında bulundu.
Son günlerde altın piyasasında “Suriye çeyreği” adı verilen sahte ve düşük ayarlı altınların hızla yayılması dikkat çekiyor. Darphane üretimi çeyrek altınlarla neredeyse birebir aynı görünen bu ürünler, bozdurulmak istendiğinde kuyumcular tarafından kabul edilmiyor.
'Merdiven altı üretim, gözle ayırt edilemez'
A haber'e konuşan Kuyumcu Abdurrahman Yel, A Haber’e yaptığı özel açıklamada, söz konusu altınların merdiven altı atölyelerde üretildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Suriye çeyreği gözle ayırt edilemez. Ancak ses testi ve silme yöntemi gibi bazı yöntemlerle sahte olup olmadığını anlayabiliyoruz.”
Yel, kişilerin mağdur olmaması için şu uyarıyı yaptı:
“Altın alırken mutlaka güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapın. Merdiven altı üretimlerden uzak durun.”
Uzmanlar, piyasada 21-22 ayar düşük ayarlı ya da tamamen sahte altınların giderek arttığını vurgulayarak, alıcıların son derece dikkatli olması gerektiğini dile getiriyor.