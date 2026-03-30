Jeffrey Epstein dizisi geliyor: Başrol oyuncusu belli oldu
Oscar ödüllü oyuncu Laura Dern’in başrolde yer alacağı Jeffrey Epstein dizisinin çalışmaları başladı. Dizi, gazeteci Julie K. Brown’ın 'Perversion of Justice... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü bir yapım şirketinin, Jeffrey Epstein'in suçlarını konu alan bir projeyi hayata geçirmeyi planladığı ve Laura Dern'in başrolde yer alacağı öğrenildi.ABD basınında çıkan haberlere göre; dizi gazeteci Julie K. Brown'ın kaleme aldığı 'Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story' adlı kitaba dayanıyor.Dizi, Brown'un yıllar süren araştırmasını ve Epstein'la Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasına yol açan çalışmalarını konu alıyor.Proje hayata geçerse, Epstein davasını konu alan ilk kurgu dizi olacak. Daha önce Epstein hakkında birçok belgesel ve belgesel dizi yapılmıştı.
22:49 30.03.2026
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein dosyalarında Trump
Epstein dosyalarında Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
Oscar ödüllü oyuncu Laura Dern’in başrolde yer alacağı Jeffrey Epstein dizisinin çalışmaları başladı. Dizi, gazeteci Julie K. Brown’ın 'Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story' adlı kitabından uyarlanacak.
Ünlü bir yapım şirketinin, Jeffrey Epstein’in suçlarını konu alan bir projeyi hayata geçirmeyi planladığı ve Laura Dern’in başrolde yer alacağı öğrenildi.
ABD basınında çıkan haberlere göre; dizi gazeteci Julie K. Brown’ın kaleme aldığı 'Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story' adlı kitaba dayanıyor.
Dizi, Brown’un yıllar süren araştırmasını ve Epstein'la Ghislaine Maxwell’in tutuklanmasına yol açan çalışmalarını konu alıyor.
Proje hayata geçerse, Epstein davasını konu alan ilk kurgu dizi olacak. Daha önce Epstein hakkında birçok belgesel ve belgesel dizi yapılmıştı.
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein reşit olmayan genç kızlara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
Epstein dosyasında yeni detaylar: Manken ajansı temsilcisiyle yazışmalar ortaya çıktı
Dün, 11:05
