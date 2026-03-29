Epstein dosyasında yeni detaylar: Manken ajansı temsilcisiyle yazışmalar ortaya çıktı
ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerde, Jeffrey Epstein ile mankenlik ajansı temsilcisi arasındaki yazışmalar dikkat çekti. Belgelerde genç kadınların... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD'de faaliyet gösteren mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yaptığı yazışmalarda genç kadınları tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan belgelere göre, Elkholy, 2009-2019 döneminde Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez görüştü.
Kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadelerin yer aldığı yazışmalarda, moda dünyasındaki ünlü bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlanmasına değinildi.
Belgelerde Elkholy'nin, Epstein'e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri tanıttığı ve bazılarıyla "cinsel ilişkiye girmesi" yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı basına yansıdı.
Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden ifadeler yer alırken, Elkholy'nin 23 yaşındaki kadınla ilgili, "Senin için biraz büyük olabilir." yorumunu yaptığı dikkati çekti.
Elkholy'nin, 2011 tarihli e-postada maddi sıkıntı yaşayan kadınla ilgili Epstein'e "Lütfen onunla birlikte olmayı dene." ifadesini kullandığı görüldü.
Elkholy, BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerden pişmanlık duyduğunu ve Epstein'in istismar faaliyetlerinden haberdar olmadığını savundu.