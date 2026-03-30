İran’dan BAE’deki ABD radarlarına saldırı: Sorumluluğu resmen üstlendi
İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ABD radar istasyonlarına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. İran devlet ajansına göre... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T11:55+0300
İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ABD radar istasyonlarına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. İran devlet ajansına göre saldırı, İran füzelerini ve İHA’larını tespit eden sistemleri hedef aldı. Gelişme, bölgede ABD-İran gerilimini yeni bir aşamaya taşıdı.
İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nde bulunan ABD radar istasyonlarına yönelik saldırıların sorumluluğunu resmen üstlendi. İran ordusundan yapılan açıklamada, operasyonun doğrudan İran güçleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
İHA’larla radar sistemleri hedef alındı
İran devletine bağlı RNA haber ajansı tarafından aktarılan açıklamada, saldırının insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, “Dün akşamdan bu sabaha kadar İran ordusuna ait İHA’lar, İran füzelerini ve insansız hava araçlarını tespit edip engellemekle görevli düşman radar istasyonlarını hedef aldı” denildi.
İran ordusu, saldırının BAE’de konuşlu Amerikan kuvvetlerinin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını vurguladı. Bu açıklama, operasyonun doğrudan ABD askeri altyapısına yönelik olduğunu ortaya koydu.