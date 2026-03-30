İran’dan BAE’deki ABD radarlarına saldırı: Sorumluluğu resmen üstlendi

İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ABD radar istasyonlarına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. İran devlet ajansına göre... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nde bulunan ABD radar istasyonlarına yönelik saldırıların sorumluluğunu resmen üstlendi. İran ordusundan yapılan açıklamada, operasyonun doğrudan İran güçleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.İHA’larla radar sistemleri hedef alındıİran devletine bağlı RNA haber ajansı tarafından aktarılan açıklamada, saldırının insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği ifade edildi.Açıklamada, “Dün akşamdan bu sabaha kadar İran ordusuna ait İHA’lar, İran füzelerini ve insansız hava araçlarını tespit edip engellemekle görevli düşman radar istasyonlarını hedef aldı” denildi.Hedef ABD askeri varlığıİran ordusu, saldırının BAE’de konuşlu Amerikan kuvvetlerinin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını vurguladı. Bu açıklama, operasyonun doğrudan ABD askeri altyapısına yönelik olduğunu ortaya koydu.

