Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
İran Meclisi, NPT’den çekilmeyi değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
İran Meclisi’nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi ciddi olarak değerlendirdiği belirtildi. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/rusya-disisleri-bati-uluslararasi-iliskileri-istikrarsizlastiriyor-1104604078.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMAİran Meclisi
Abone ol
İran Meclisi’nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi ciddi olarak değerlendirdiği belirtildi.
Meclisin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Alaeddin Burucerdi, İranlı milletvekillerinin ülkenin NPT’ye devam edip etmeyeceğini konusunu değerlendirdiğini bildirdi.
Mevcut koşullar göz önüne alındığında, İran'ın NPT üyeliğinin artık mantıklı görünmediğini ve parlamento üyeleri arasında hakim görüşün, bu olaylardan sonra kısıtlamaları kaldırılması yönünde olduğunu anlatan Burucerdi, şunu dedi:
Atom bombası hedeflemiyoruz, ancak oyunun kurallarına uyup aynı zamanda bombalanmayı da göze alamayız ve nihayetinde NPT'den çekilme zamanı geldi. Yani, uluslararası anlaşmaya taraf olmamamız, nükleer faaliyetleri yalnızca barışçıl amaçlarla yürütmekle yükümlü olmamız ve atom bombası geliştirmeye çalışmamamız değerlendiriliyor.

Hürmüz ücretli olacak

İran'da yürürlüğe giren yeni bir yasa uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacağını dile getiren İranlı milletvekili, “Gemilerin güvenliği ve onlara sağlanacak hizmetler, yeni yasayla belirlenen ücretler aracılığıyla sağlanacak” ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: Batı'nın kalkınma konusunda ortak çalışma görüntüsü yaratması sömürgüceliğin bir şekli
09:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала