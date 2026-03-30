İran Meclisi, NPT’den çekilmeyi değerlendiriyor
İran Meclisi’nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi ciddi olarak değerlendirdiği belirtildi. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T11:29+0300
dünya
i̇ran
i̇ran meclisi
alaeddin burucerdi
ortadoğu
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
hürmüz boğazı
11:21 30.03.2026 (güncellendi: 11:29 30.03.2026)
İran Meclisi’nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi ciddi olarak değerlendirdiği belirtildi.
Meclisin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Alaeddin Burucerdi, İranlı milletvekillerinin ülkenin NPT’ye devam edip etmeyeceğini konusunu değerlendirdiğini bildirdi.
Mevcut koşullar göz önüne alındığında, İran'ın NPT üyeliğinin artık mantıklı görünmediğini ve parlamento üyeleri arasında hakim görüşün, bu olaylardan sonra kısıtlamaları kaldırılması yönünde olduğunu anlatan Burucerdi, şunu dedi:
Atom bombası hedeflemiyoruz, ancak oyunun kurallarına uyup aynı zamanda bombalanmayı da göze alamayız ve nihayetinde NPT'den çekilme zamanı geldi. Yani, uluslararası anlaşmaya taraf olmamamız, nükleer faaliyetleri yalnızca barışçıl amaçlarla yürütmekle yükümlü olmamız ve atom bombası geliştirmeye çalışmamamız değerlendiriliyor.
İran'da yürürlüğe giren yeni bir yasa uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacağını dile getiren İranlı milletvekili, “Gemilerin güvenliği ve onlara sağlanacak hizmetler, yeni yasayla belirlenen ücretler aracılığıyla sağlanacak” ifadesini kullandı.