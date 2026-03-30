İran Meclisi, NPT’den çekilmeyi değerlendiriyor

İran Meclisi'nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi ciddi olarak değerlendirdiği belirtildi. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

Meclisin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Alaeddin Burucerdi, İranlı milletvekillerinin ülkenin NPT’ye devam edip etmeyeceğini konusunu değerlendirdiğini bildirdi.Mevcut koşullar göz önüne alındığında, İran'ın NPT üyeliğinin artık mantıklı görünmediğini ve parlamento üyeleri arasında hakim görüşün, bu olaylardan sonra kısıtlamaları kaldırılması yönünde olduğunu anlatan Burucerdi, şunu dedi:Hürmüz ücretli olacakİran'da yürürlüğe giren yeni bir yasa uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacağını dile getiren İranlı milletvekili, “Gemilerin güvenliği ve onlara sağlanacak hizmetler, yeni yasayla belirlenen ücretler aracılığıyla sağlanacak” ifadesini kullandı.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

