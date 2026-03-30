Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Günde birkaç dakika yetiyor: Yoğun spor büyük hastalıkların riskini düşürebilir
Yeni araştırmaya göre, günde sadece birkaç dakikalık yoğun fiziksel aktivite, kalp hastalıklarından demansa kadar 8 önemli hastalığın riskini ciddi şekilde... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
13:23 30.03.2026
Yeni araştırmaya göre, günde sadece birkaç dakikalık yoğun fiziksel aktivite, kalp hastalıklarından demansa kadar 8 önemli hastalığın riskini ciddi şekilde azaltabiliyor.
Bilimsel çalışmalarda, kısa süreli ama yüksek tempolu hareketlerin, sağlık üzerinde beklenenden çok daha güçlü etkiler yarattığı aktarıldı.
Araştırmaya katılan binlerce kişi üzerinde yapılan incelemelerde, nefes nefese bırakan kısa aktivitelerin bile hastalık riskini düşürdüğü ifade edildi.

Kısa süreli hareketin büyük etkisi

Uzmanlara göre, koşmak, hızlı yürümek ya da merdivenleri hızlı çıkmak gibi kısa ama yoğun hareketler bile vücutta önemli değişimler yaratıyor.
Bu tür aktivitelerin, özellikle kalp hastalıkları, felç, diyabet ve demans riskini azaltmada etkili olduğu belirtildi.
En dikkat çekici bulgulardan biri ise, çok kısa süreli egzersizlerin bile ölüm riskini azaltması oldu.

Hangi hastalıklarda etkili

Araştırmada, yoğun hareket eden kişilerde demans riskinin yüzde 63, tip 2 diyabet riskinin yüzde 60 ve genel ölüm riskinin yüzde 46 daha düşük olduğu aktarıldı.
Ayrıca iltihaplı hastalıklar olarak bilinen artrit gibi durumlarda da yoğun egzersizin belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
Bazı hastalıklarda ise hem egzersiz süresi hem de yoğunluk birlikte etkili oldu.

Uzmanlar ne öneriyor

Uzmanların, spor salonuna gitmeden de bu faydanın elde edilebileceğini söylediği aktarıldı.
Bir uzmanın, "Kısa ama yoğun aktiviteler, düşündüğümüzden çok daha büyük fayda sağlıyor" dediği belirtildi.
Günlük hayatta hızlı yürümek, merdiven çıkmak ya da kısa süreli koşmak gibi basit alışkanlıkların bile önemli fark yaratabileceği ifade edildi.
Ancak bu tür aktivitelerin herkes için uygun olmayabileceği, özellikle bazı sağlık sorunları olan kişilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Araştırma, Central South University öncülüğündeki uluslararası ekip tarafından UK Biobank verileri kullanılarak gerçekleştirildi.
Uzmanlar uyardı: İki durum aynı anda görülürse ölüm riski yüzde 83 artırıyor
27 Mart, 13:32
