Uzmanlar uyardı: İki durum aynı anda görülürse ölüm riski yüzde 83 artırıyor

Araştırmaya göre karın yağlanması ile kas kaybının birlikte görülmesi, ölüm riskini yüzde 83 artırıyor. Uzmanlar, bu tehlikeli kombinasyonun basit yöntemlerle... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T13:32+0300

Bilim insanlarının, karın bölgesinde yağlanma ile kas kütlesinin azalmasının birlikte görülmesinin ciddi sağlık riski oluşturduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.Araştırmada, bu iki durumun aynı anda görüldüğü kişilerin ölüm riskinin yüzde 83 daha yüksek olduğu belirtildi.Çalışmanın, Brezilya’daki Federal University of Sao Carlos (UFSCar) ile İngiltere’deki University College London (UCL) iş birliğinde yürütüldüğü ifade edildi.Tehlikeli ikiliUzmanların, bu durumun ‘sarkopenik obezite’ olarak adlandırıldığını ve genellikle fark edilmesinin zor olduğunu söylediği aktarıldı.Bu durumun, özellikle ileri yaşta hareket kabiliyetinde azalma, düşme riski ve yaşam kalitesinde düşüş ile bağlantılı olduğu belirtildi.Araştırmada yer alan bir uzmanın, "Basit yöntemlerle bu durumun erken tespit edilebileceğini gösterdik" dediği ifade edildi.Basit ölçümlerle erken tespit mümkünAraştırmacıların, pahalı testler yerine bel çevresi ölçümü ve bazı temel verilerle riskin belirlenebileceğini ortaya koyduğu aktarıldı.Bu yaklaşımın, daha fazla kişinin erken müdahale şansı elde etmesini sağlayabileceği ifade edildi.Uzmanların, bu sayede beslenme takibi ve egzersizle riskin azaltılabileceğini belirttiği aktarıldı.Neden bu kadar riskli?Bilim insanlarının, kas kaybı ile yağ artışının birlikte görülmesinin vücutta iltihaplanmayı artırdığını ve metabolizmayı olumsuz etkilediğini söylediği aktarıldı.Bir uzmanın, "Yağ dokusu kasın içine yerleşerek işlevini bozuyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.Ayrıca yalnızca kas kaybı olan bireylerde riskin daha düşük olduğu, ancak bu iki durumun birlikte görülmesinin çok daha tehlikeli olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/zombi-hucre-projesi-tekrar-hayata-dondurulduler-1104531002.html

