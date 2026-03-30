Gelen tepkiler sonrasında Netanyahu, Katolik patriğin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engelleme kararından geri adım attı
Gelen tepkiler sonrasında Netanyahu, Katolik patriğin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engelleme kararından geri adım attı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gelen tepkiler üzerine Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/orta-doguda-savas-31-gunu-enerji-ve-sanayi-tesisleri-karsilikli-bombalandi-kara-harekati-ihtimali-1104599974.html
© AA / Mostafa AlkharoufDoğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Aziz Kurtarıcı Manastırı
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Aziz Kurtarıcı Manastırı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gelen tepkiler üzerine Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun Kıyamet (Kutsal Kabir) Kilisesi'ne girişini engelleme kararından geri adım attı.
Netanyahu, dünya liderlerinden gelen tepkiler üzerine Latin Patriği Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişine izin vereceklerini açıkladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişine izin vermeme kararından gelen tepkiler üzerine geri adım atarak "İlgili makamlara, Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'ya Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne tam ve derhal giriş izni verilmesi talimatını verdim." ifadesini kullandı.
İran'ın Kudüs'teki kutsal mekanları balistik füzelerle hedef aldığını iddia eden Netanyahu, İsrail'i tüm dinlerin mensuplarını korumak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ibadetleri yasakladıklarını savundu.
Netanyahu, Pizzaballa'nın güvenliğini düşünerek ayin düzenlenmesini istemediklerini ileri sürse de patriğin kiliseye girişine ve ayin düzenlenmesine müsaade edilmesi için ilgili yetkililere talimat verdiğini duyurdu.
Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail Polisi, "Kudüs Latin Patriği temsilcisiyle koordinasyon içinde Kutsal Kabir Kilisesi'nde yapılacak ayin planının onaylandığını" duyurdu.
Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da olayın yaşanmasının ardından Pizzaballa'yı arayarak telefonda görüştüğünü ve üzüntüsünü ilettiğini açıkladı.
İsrail'in kararı tepkiye neden olmuştu

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Ielpo'nun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti. Bu engelleme "yüzyıllardır süren geleneğin bozulması" olarak tanımlanmıştı.
Hristiyan inancına göre Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce Kudüs'e gelişi ve palmiye yapraklarıyla karşılanışının kutlandığı "Palmiye Pazarı"nda, Katolik Kilisesi'nin Kudüs'teki en üst düzeydeki temsilcisinin, "Kutsal Kabir Kilisesi" olarak da bilinen Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine girişinin, İsrail tarafından engellenmesi başta İtalya olmak üzere çok sayıda ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
İsrail ise kararın "güvenlik gerekçesiyle" alındığını savunmuştu.
ABD-İsrail saldırısında vurulan Tahran'daki Al Araby TV binası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
