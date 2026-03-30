FSB, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde bir İngiliz casus tespit etti
© Sputnik / Natalya SeliverstovaFSB'nin Moskova'daki genel merkez binası
İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde İkinci Katip olarak görev yapan Gerardus'un casus olduğu ve kendisine Rusya'dan ayrılması için 2 hafta mühlet tanındığı açıklandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli İkinci Katip Janse van Rensburg Albertus Gerardus'un casus olduğunu duyurdu.
FSB, Gerardus'un istihbari ve yıkıcı faaliyetler yürüttüğünün, Rus ekonomi uzmanlarıyla yaptığı resmi olmayan görüşmeler aracılığıyla hassas bilgilere ulaşmaya çalıştığının altını çizdi.
FSB tarafından paylaşılan ayrıntılara göre, 1996 doğumlu İngiliz diplomatın ülkeye giriş izni alırken kasıtlı olarak yanlış bilgiler beyan ettiği ve bu yolla Rus yasalarını çiğnediği tespit edildi.
Gerardus'a Rusya'yı terk etmesi için 2 haftalık mühlet tanındı.
İngiliz maslahatgüzar Rus Dışişleri'ne çağrıldı
Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ederek Janse van Rensburg'un akreditasyonunu iptal etti.
Bu arada İngiltere Maslahatgüzarı Danae Dholakia Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Vatandaşlara temas uyarısı yapıldı
FSB, operasyonun ardından Rus vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladı.
Açıklamada, diplomatik unvanların istihbarat servisleri tarafından paravan olarak kullanılabileceği hatırlatılarak, Dışişleri Bakanlığı'nın onayı dışındaki görüşmelerden kaçınılması istendi. Bu tür temasların hapis cezasına kadar varabilecek ağır hukuki sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı.
