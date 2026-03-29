İngiltere Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Sputnik Türkiye

İngiltere Maslahatgüzarı Danae Dholakia’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öğrenildi. 29.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, İngiltere Maslahatgüzarı Danae Dholakia kuruma çağrıldı.İngiliz diplomatın çağırılma nedenlerine ilişkin herhangi bir detay verilmedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mart ortalarında Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne Fransız-İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırması nedeniyle İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi’ni çağırarak saldırıyı sert bir biçimde protesto etmişti.Bryansk’ın bombalanması, Moskova tarafından çözüm çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendiriliyor.

