İngiltere Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İngiltere Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öğrenildi. 29.03.2026, Sputnik Türkiye
18:31 29.03.2026
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
İngiltere Maslahatgüzarı Danae Dholakia’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öğrenildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, İngiltere Maslahatgüzarı Danae Dholakia kuruma çağrıldı.
İngiliz diplomatın çağırılma nedenlerine ilişkin herhangi bir detay verilmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mart ortalarında Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne Fransız-İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırması nedeniyle İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi’ni çağırarak saldırıyı sert bir biçimde protesto etmişti.
Bryansk’ın bombalanması, Moskova tarafından çözüm çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendiriliyor.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'nın Bryansk'a yönelik füze saldırısı: İngiltere ve Fransa büyükelçileri Rus Dışişleri'ne çağrıldı
13 Mart, 16:39
