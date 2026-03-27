İranlı hackerlar FBI direktörünün e-mailine sızdı, bakanlık doğruladı
Sputnik Türkiye
İran bağlantılı olduğu belirtilen bilgisayar korsanları, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabını hacklediklerini söyledi. Detaylar haberde...
İranlı hackerlar FBI direktörünün e-mailine sızdı, bakanlık doğruladı
İran bağlantılı olduğu belirtilen bilgisayar korsanları, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabını hacklediklerini söyledi.
Söz konusu hacker grubu, Kash Patel’e ait olduğu öne sürülen özgeçmiş (CV) ve bazı fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada Patel’in e-postalarının ele geçirildiğini doğruladı ancak olayın kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi.
FBI ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.
İfşa etmekle uyarmışlardı
İran bağlantılı hackerlar, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresine ait olduğu öne sürülen yeni e-postaları ifşa etmekle tehdit etmişti.
Grubun daha önce de 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Trump kampanyasına ait bazı belgeleri sızdırdığı öne sürülüyor.
ABD’li yetkililer, ‘Robert’ adıyla bilinen hacker grubunun İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak İran tarafından bu konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor.