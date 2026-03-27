https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/iranli-hackerlar-fbi-direktorunun-e-mailine-sizdi-bakanlik-dogruladi-1104563430.html

İranlı hackerlar FBI direktörünün e-mailine sızdı, bakanlık doğruladı

Sputnik Türkiye

İran bağlantılı olduğu belirtilen bilgisayar korsanları, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabını hacklediklerini söyledi. Detaylar haberde...

2026-03-27T17:28+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104563066_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2de14407f401c54a0eb16eb49427a21e.jpg

Söz konusu hacker grubu, Kash Patel’e ait olduğu öne sürülen özgeçmiş (CV) ve bazı fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada Patel’in e-postalarının ele geçirildiğini doğruladı ancak olayın kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi. FBI ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.İfşa etmekle uyarmışlardıİran bağlantılı hackerlar, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresine ait olduğu öne sürülen yeni e-postaları ifşa etmekle tehdit etmişti.Grubun daha önce de 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Trump kampanyasına ait bazı belgeleri sızdırdığı öne sürülüyor. ABD’li yetkililer, ‘Robert’ adıyla bilinen hacker grubunun İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak İran tarafından bu konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

