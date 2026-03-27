İranlı hackerlar FBI direktörünün e-mailine sızdı, bakanlık doğruladı
İran bağlantılı olduğu belirtilen bilgisayar korsanları, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabını hacklediklerini söyledi. Detaylar haberde...
2026-03-27T17:28+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/savasin-28-gunu-israil-lubnan-ve-iranda-patlamalar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-1104541167.html
17:28 27.03.2026
İran bağlantılı olduğu belirtilen bilgisayar korsanları, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabını hacklediklerini söyledi.
Söz konusu hacker grubu, Kash Patel’e ait olduğu öne sürülen özgeçmiş (CV) ve bazı fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada Patel’in e-postalarının ele geçirildiğini doğruladı ancak olayın kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi.
FBI ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

İfşa etmekle uyarmışlardı

İran bağlantılı hackerlar, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresine ait olduğu öne sürülen yeni e-postaları ifşa etmekle tehdit etmişti.
Grubun daha önce de 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Trump kampanyasına ait bazı belgeleri sızdırdığı öne sürülüyor.
ABD’li yetkililer, ‘Robert’ adıyla bilinen hacker grubunun İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak İran tarafından bu konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor.
Tahran'da ABD-İsrail'in yeni saldırısı sonrası oluşan hasar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Savaşın 28. günü: İsrail, Lübnan ve İran'da patlamalar tüm şiddetiyle devam ediyor
