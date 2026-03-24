Kullanılmış yağları lavaboya dökmek yasaklanıyor: Nereye götürülecek? Kim toplayacak?

Evlerde lavabolara atık bitkisel yağ dökülmesi yasaklanırken, belediyeler bu yağları toplamakla yükümlü olacak. Marketler ise yağları transfer noktalarına...

2026-03-24T09:59+0300

Sıfır Atık Projesi'nde yeni aşamaya geçiliyor. Bu aşamada evlerde kullanılan atık yağlaırn lavaboya dökülmemeleri konusunda yeni bir sisteme geçilecek.Evlerde lavaboya yağ dökmeyinEvlerde lavabolara atık bitkisel yağ dökülmesi yasaklanırken, belediyeler ise evlerden bu yağları toplamakla yükümlü olacak. Ayrıca "yağı satan sorumluluk almalı" ilkesinden hareketle marketler vatandaşların kendilerine getirip sızdırmaz kaplarda teslim edeceği atık yağları da toplayarak biyorafinerilere veya bitkisel atık yağ transfer noktalarına göndermekle yükümlü olacak. Yağ ambalajlarının üzerine "Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz" uyarısı konulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerden çıkan bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden yönetilmesi için hazırladığı "Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı"nı revize etti.Kullanılmış yağ ne yapılacak?Güncellenen taslağa göre konutlardan kaynaklanan bitkisel atık yağların lavaboya, kanalizasyona, denize, toprağa veya herhangi bir alıcı ortama dökülmesi kesinlikle yasak olacak. Ev sahipleri kullanılmış kızartma yağlarını, yemeklik yağları ve bitkisel yağ artıklarını belediyelerin kurduğu toplama sistemine, toplama noktalarına, atık getirme merkezlerine, mobil atık getirme merkezlerine veya satış noktalarına teslim etmek zorunda olacak.Belediyeler yükümlü: ToplanacakBelediyeler ise hanelerden atık yağ toplamak için sistem kurmak, toplama noktaları ve mobil merkezler oluşturmak zorunda olacak. Marketler gibi satış noktaları ise vatandaşlar tarafından sızdırmaz kaplarla getirilen atık yağları kabul edebilecek ve lisanslı tesislere teslim edecek. Ayçiçek, zeytin, mısır, fındık gibi tüm bitkisel yağ ambalajlarının üzerine "Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz" uyarısı konulacak.Atık yağlar yakıt olacakAtık yağlar sadece lisanslı biyorafinerilere ve bitkisel atık yağ transfer noktalarına gönderilecek; biyodizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretiminde kullanılacak. Bu yağları işlemden geçirmeksizin akaryakıta karıştırma, yemeklik yağa karıştırma, yem ve kozmetik üretiminde kullanma yasak olacak. Restoran, otel, yemek fabrikaları gibi işletmeler "bitkisel atık yağ üreticisi" sayılacak.1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyorBitkisel ve hayvansal yağlar pişirme işleminin ardından "atık" haline geldikten sonra, büyük bir çevre sorununa dönüşebiliyor. Araştırmalara göre lavaboya dökülen bir litre atık yağ, bir milyon litre temiz içme suyunu kirletirken, bu miktar yaklaşık 15 kişinin bir yıllık içme suyunun boşa gitmesi anlamına geliyor. Evsel su kirliliğinin yüzde 25'i de atık yağlardan kaynaklanıyor.

