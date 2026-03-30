DMM, Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Türkiye'nin İran lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği yönündeki iddiaları yalanladı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Açıklamada, 'Türkiye'nin başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir' denildi, bu iddiaların dezenformasyon ürünü olduğunun altı çizildi. Türkiye'nin krizdeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçlamaktadırDMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye'nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye'nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

