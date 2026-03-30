İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında mitingte yaptığı konuşma nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
252
60
2026
252
60
tr_TR
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
252
60
17:12 30.03.2026
© CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında mitingte yaptığı konuşma nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
0
loader
Заголовок открываемого материала