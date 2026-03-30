https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/cumhurbaskani-erdogan-chp-genel-baskani-ozgur-ozele-tazminat-davasi-acti--1104620853.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tazminat davası açtı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında mitingte yaptığı konuşma nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T17:12+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083077151_0:72:724:479_1920x0_80_0_0_ea1e2a85267990a2d0487410df49d8a8.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

