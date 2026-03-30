Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında mitingte yaptığı konuşma nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T17:12+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."