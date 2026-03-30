Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yle yaptığı telefon görüşmesinde geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T20:29+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, bölgede devam eden çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani’nin konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin bu tür saldırıların her zaman karşısında olduğunu vurgulayarak, bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/ikby-baskani-barzaninin-duhoktaki-konutu-dronlu-saldiriya-ugradi-1104578052.html

