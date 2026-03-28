https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/ikby-baskani-barzaninin-duhoktaki-konutu-dronlu-saldiriya-ugradi-1104578052.html
IKBY Başkanı Barzani’nin Duhok’taki konutu dronlu saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutu birkaç drone tarafından hedef alındı; saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T17:49+0300
dünya
ortadoğu
irak
kuzey irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
neçirvan barzani
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104577859_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fcb800b774536a551d611149b2c13411.jpg
Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’in Duhok’taki evine dronlarla bir saldırı düzenlendi. Irak Başbakanı Mohammed Şiya es-Sudani’nin, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik ekip kurulmasını talimatlandırdığı bildirildi. Saldırı, Kürdistan Bölgesi’nin Cumartesi günü altıdan fazla drone saldırısına hedef olmasının ardından gerçekleşti. Bölgede haftalardır İran-İsrail-ABD çatışmalarının etkisi sürerken, Kürt liderler bölgenin taraf olmadığını ve topraklarının saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104577859_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_60f421db937d946ae0b2a2980749cb7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
