IKBY Başkanı Barzani’nin Duhok’taki konutu dronlu saldırıya uğradı
IKBY Başkanı Barzani'nin Duhok'taki konutu dronlu saldırıya uğradı
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutu birkaç drone tarafından hedef alındı; saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’in Duhok’taki evine dronlarla bir saldırı düzenlendi. Irak Başbakanı Mohammed Şiya es-Sudani’nin, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik ekip kurulmasını talimatlandırdığı bildirildi. Saldırı, Kürdistan Bölgesi’nin Cumartesi günü altıdan fazla drone saldırısına hedef olmasının ardından gerçekleşti. Bölgede haftalardır İran-İsrail-ABD çatışmalarının etkisi sürerken, Kürt liderler bölgenin taraf olmadığını ve topraklarının saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.
17:49 28.03.2026
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutu birkaç drone tarafından hedef alındı; saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’in Duhok’taki evine dronlarla bir saldırı düzenlendi.
Irak Başbakanı Mohammed Şiya es-Sudani’nin, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik ekip kurulmasını talimatlandırdığı bildirildi. Saldırı, Kürdistan Bölgesi’nin Cumartesi günü altıdan fazla drone saldırısına hedef olmasının ardından gerçekleşti.
Bölgede haftalardır İran-İsrail-ABD çatışmalarının etkisi sürerken, Kürt liderler bölgenin taraf olmadığını ve topraklarının saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.
