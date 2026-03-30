https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/bilim-dunyasini-sasirtan-kesif-sivilar-da-kati-gibi-kirilabiliyor-1104625468.html
Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Sıvılar da katı gibi kırılabiliyor
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan bir araştırmada, belirli koşullar altında sıvıların katı gibi aniden kırılabildiği ortaya çıktı. Bu bulgu, fizik kurallarına dair yerleşik... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
fizik
bilimsel araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104625296_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_2edcc243c88f0e85efff45ee2564fb66.png
Bilim insanlarının yaptığı çalışmada, normalde akışkan olan basit sıvıların, yeterli kuvvet uygulandığında katı maddeler gibi ‘kırıldığı’ gözlemlendi.Araştırmanın, ABD’deki Drexel Üniversitesi tarafından yürütüldüğü ve sonuçların Physical Review Letters dergisinde yayımlandığı aktarıldı.Beklenmeyen kırılma anıDeney sırasında sıvıların, bal gibi uzayıp incelmesi beklenirken, bir noktada aniden koparak kırıldığı görüldü.Araştırmacılardan biri, "Yeterli kuvvet uygulandığında sıvıların da ‘kritik stres’ noktasına ulaşıp kırıldığını gördük" ifadelerini kullandı.Bu anın o kadar ani gerçekleştiği ve yüksek bir kopma sesi oluşturduğu da belirtildi.Kritik eşik ve viskozite etkisiAraştırmada, sıvıların bu şekilde kırılmasının ‘viskozite’ yani akmaya karşı direnç ile doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.Farklı sıvılar üzerinde yapılan testlerde, benzer koşullarda aynı kritik kırılma noktasının ortaya çıktığı aktarıldı.Bu durumun, sadece belirli sıvılara değil, su ve yağ gibi birçok basit sıvıya da uygulanabilir olabileceği vurgulandı.Fizik kurallarına yeni bakışBilim dünyasında bugüne kadar kırılmanın sadece katılara özgü olduğu kabul ediliyordu.Ancak bu bulgu ile birlikte, sıvıların da belirli koşullarda katı gibi davranabileceği ortaya kondu.Araştırmacılar, bu keşfin 3D yazıcılar, hidrolik sistemler ve hatta insan vücudundaki sıvı akışları gibi alanlarda yeni uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/avustralyada-gokyuzu-kiyamet-kirmizisina-dondu-1104614305.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104625296_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_b47559881a8fbf3bbbb6fed3c82bf1fc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ABD’de yapılan bir araştırmada, belirli koşullar altında sıvıların katı gibi aniden kırılabildiği ortaya çıktı. Bu bulgu, fizik kurallarına dair yerleşik anlayışı değiştirebilecek nitelikte.
