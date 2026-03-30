Avustralya’da gökyüzü ‘kıyamet kırmızısı’na döndü

Batı Avustralya’da gökyüzü, Tropikal Siklon Narelle’in yaklaşmasıyla birlikte alışılmadık bir şekilde kan kırmızısına büründü. Bilimsel açıklama ve detaylar haberde...

2026-03-30T13:07+0300

Olay, Batı Avustralya’daki Denham kasabasında bulunan Shark Bay bölgesinde kaydedildi. Gökyüzünün parlak kırmızı tonlara bürünmesi, hem bölge sakinlerini hem de turistleri şaşkına çevirdi. Bir karavan parkı tarafından paylaşılan görüntülerde, gökyüzünün adeta kızıl bir örtüyle kaplandığı görülüyor.Bölgedeki işletmelerden biri sosyal medya paylaşımında, “Dışarısı inanılmaz derecede ürkütücü . Her yer tozla kaplı” ifadelerini kullandı. Görüntülerde, ufuk çizgisinden gökyüzünün tamamına yayılan yoğun kırmızı ton dikkat çekiyor.Toz ve siklon birleşince ortaya çıktıUzmanlara göre bu sıra dışı manzaranın nedeni, Tropikal Siklon Narelle öncesinde atmosfere karışan yoğun toz bulutları. ABD merkezli hava tahmin şirketi AccuWeather, gökyüzündeki renk değişiminin “havaya karışan toz partiküllerinden” kaynaklandığını belirtti.Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüntülerin herhangi bir filtre içermediğini vurgulayarak “Bu bir efekt değil” dedi.Batı Avustralya’nın kurak ve sıcak iklimi, bu tür olayların oluşması için uygun koşullar yaratıyor. Bölgedeki toprakların demir açısından zengin olması, bu tozların karakteristik kırmızı rengini oluşturuyor.Bilimsel açıklama: ‘Mie saçılması’Uzmanlar bu olayı 'Mie saçılması' olarak adlandırıyor. Bu durumda güneş ışığı, havadaki çok küçük toz veya duman parçacıklarına çarparak kırmızı dalga boyunun daha baskın hale gelmesine neden oluyor.Sonuç olarak gökyüzü, Mars’ı andıran kızıl tonlara bürünüyor.‘Paslanma’ etkisi gökyüzünü renklendiriyorABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Ulusal Çevresel Uydu, Veri ve Bilgi Servisi’ne göre, Avustralya’daki kaya ve topraklar zamanla oksidasyon sürecine giriyor.Bu süreçte demir içeren mineraller “paslanıyor” ve toprak kırmızımsı bir renk alıyor. Uzmanlar, “Bu tür ortamlarda kayaçlar adeta paslanmaya başlar. Bu da onları zayıflatır ve parçalanmalarına neden olur” değerlendirmesinde bulunuyor.Ortaya çıkan bu ince kırmızı toz, güçlü rüzgarlar sayesinde atmosfere taşınıyor. Siklon öncesinde artan rüzgarlar da bu tozları geniş bir alana yayarak gökyüzünün rengini değiştiriyor.Fırtına zayıfladı ama etkisi sürdüAvustralya Meteoroloji Bürosu’na göre Tropikal Siklon Narelle, cumartesi günü bölgeye yağış ve güçlü rüzgarlar getirdikten sonra zayıflayarak tropikal alçak basınç sistemine dönüştü.Yetkililer, olayın kısa süreli olduğunu ancak benzer doğa olaylarının zaman zaman görülebildiğini belirtiyor.Daha önce de yaşanmıştıGökyüzünün kırmızıya dönmesi nadir bir olay değil. Siklonlar, toz fırtınaları ve orman yangınları sırasında benzer görüntüler oluşabiliyor.2019 yılında Avustralya’nın doğu kıyısındaki büyük orman yangınları sırasında gökyüzü önce kararmış, ardından kan kırmızısı bir renge bürünmüştü. Aynı yıl Endonezya’nın Sumatra Adası’nda da yangınlar sonrası benzer bir atmosfer oluşmuştu.

avustralya, kırmızı gökyüzü, gökyüzü neden kırmızı olur, gökyüzünün kırmızıya dönmesi, hava olayları, haberler, dünya haberleri