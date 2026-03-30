‘ABD, İran'daki zenginleştirilmiş uranyum için askeri seçenekleri değerlendiriyor’ haberine Beyaz Saray’dan yorum
Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesine yönelik askeri operasyon... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T19:11+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/savas-tirmanirken-yeni-ucus-iptalleri-geldi-ekim-ayi-sonuna-kadar-iptal-eden-sirketler-var-1104624680.html
Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesine yönelik askeri operasyon seçeneklerini değerlendirdiği yazdı. Beyaz Saray sözcüsü Leavitt, konuyla ilgili “Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir” dedi.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, bu operasyonun son derece karmaşık ve riskli olduğu, ABD askerlerinin günlerce hatta daha uzun süre İran topraklarında bulunmasını gerektirebileceği öne sürüldü.
Yetkililer, Trump'ın, henüz nihai kararı vermediğini ancak ABD askerlerinin karşı karşıya kalabileceği riskleri göz önünde bulundurarak seçeneğe açık olduğu iddiasında bulundu.
Trump'ın danışmanlarından, savaşın sona erdirilmesi karşılığında İran'a uranyumu teslim etmesi yönünde baskı yapılmasını istediğini öne süren yetkililer, aksi halde bu materyalin zorla alınması seçeneğinin de masada olduğunu iddia etti.
ABD'li yetkililer, ordunun İran'daki hedefleri vurmaya devam ettiği süreçte Trump'a, uranyumun çıkarılmasına yönelik operasyonun zorluklarına ilişkin brifingler verildiğini savundu.
Ayrıca, Trump'ın talimat vermesi durumunda hızlı müdahale deniz piyade birlikleri ile paraşütçülerin bölgeye konuşlandırılması gibi alternatif seçeneklerin de hazırlandığı iddia ediliyor.
Beyaz Saray Sözcüsü: Bu, Pentagon’un görevi
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Katar merkezli Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada haberi yalanlamadı ve şunları söyledi:
"Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez."