Başakşehir'de zincirleme kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Başakşehir'de zincirleme kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk Polis Teşkilatı, Başakşehir’de polis servisinin bariyerlere çarpması sonucu 1 polisin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T17:46+0300
2026-03-30T17:46+0300
2026-03-30T17:46+0300
İstanbul'da polis memurlarını taşıyan bir servis aracı sabah saatlerinde Başakşehir ilçesinde bariyerlere çarpmış, 4'ü ağır 30 kişi yaralanmıştı.EGM tarafından yapılan açıklamada ''Teşkilatımız mensuplarından İstanbul ili Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Aydın, 30.03.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim'' denildi.
türki̇ye
başakşehir
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
başakşehir, türk polis teşkilatı, emniyet genel müdürlüğü (egm), kaza, kaza sebebi
başakşehir, türk polis teşkilatı, emniyet genel müdürlüğü (egm), kaza, kaza sebebi
Başakşehir'de zincirleme kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Türk Polis Teşkilatı, Başakşehir’de polis servisinin bariyerlere çarpması sonucu 1 polisin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
İstanbul'da polis memurlarını taşıyan bir servis aracı sabah saatlerinde Başakşehir ilçesinde bariyerlere çarpmış, 4'ü ağır 30 kişi yaralanmıştı.
EGM tarafından yapılan açıklamada ''Teşkilatımız mensuplarından İstanbul ili Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Aydın, 30.03.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim'' denildi.