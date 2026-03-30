İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Başakşehir'de zincirleme kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Türk Polis Teşkilatı, Başakşehir’de polis servisinin bariyerlere çarpması sonucu 1 polisin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
17:46 30.03.2026
Türk Polis Teşkilatı, Başakşehir’de polis servisinin bariyerlere çarpması sonucu 1 polisin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
İstanbul'da polis memurlarını taşıyan bir servis aracı sabah saatlerinde Başakşehir ilçesinde bariyerlere çarpmış, 4'ü ağır 30 kişi yaralanmıştı.
EGM tarafından yapılan açıklamada ''Teşkilatımız mensuplarından İstanbul ili Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Aydın, 30.03.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim'' denildi.
Başakşehir'de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: Kalbi duran polis hayata döndürüldü
Заголовок открываемого материала