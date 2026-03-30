Başakşehir'de zincirleme kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk Polis Teşkilatı, Başakşehir’de polis servisinin bariyerlere çarpması sonucu 1 polisin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da polis memurlarını taşıyan bir servis aracı sabah saatlerinde Başakşehir ilçesinde bariyerlere çarpmış, 4'ü ağır 30 kişi yaralanmıştı.EGM tarafından yapılan açıklamada ''Teşkilatımız mensuplarından İstanbul ili Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Aydın, 30.03.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim'' denildi.

