https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/bakanlik-hallere-girdi-vergi-operasyonu-yapiliyor-1104603849.html
Bakanlık hallere girdi: Vergi operasyonu yapılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, büyükşehirlerdeki hallere operasyon düzenledi ve yasa dışı işlemleri ortaya çıkardı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T09:20+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
hal
büyükşehir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104603923_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_77fb1b01b7a4668effda19612234bb97.jpg
Ticaret Bakanlığı tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı bir şekilde yürütülmesini teminen, hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor.Bakanlık hallere operasyon düzenlediBüyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler neticesinde; hallerdeki bazı işletmeler tarafından Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak birden fazla fatura (çifte fatura) düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edildi. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşıldı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104603923_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3d95253e32e80900e37351e166b56fa2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, hal, büyükşehir
