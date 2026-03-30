Aydın'da nehir taştı: Tarım arazileri su altında kaldı, ulaşım aksadı
Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksama yaşandı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T15:47+0300
Aydın iki gündür sağanak yağış etkisi altında. Etkisini sürdüren sağanak nedeniyle İncirliova-Koçarlı arasındaki Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlar meydana geldi.Karayoluna kadar ulaştıTaşkın suları tarım arazilerine ve iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yoluna ulaştı. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede iş makineleriyle suyun yönünü değiştirme çalışmaları yapıyor.İncirliova-Koçarlı kara yolunda ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
