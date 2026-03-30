https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/aydinda-nehir-tasti-tarim-arazileri-su-altinda-kaldi-ulasim-aksadi-1104618886.html

Aydın'da nehir taştı: Tarım arazileri su altında kaldı, ulaşım aksadı

Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksama yaşandı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

büyük menderes nehri

aydın

sel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104618729_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_1bd5083ca6f1d93995c38a51863669e4.jpg

Aydın iki gündür sağanak yağış etkisi altında. Etkisini sürdüren sağanak nedeniyle İncirliova-Koçarlı arasındaki Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlar meydana geldi.Karayoluna kadar ulaştıTaşkın suları tarım arazilerine ve iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yoluna ulaştı. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede iş makineleriyle suyun yönünü değiştirme çalışmaları yapıyor.İncirliova-Koçarlı kara yolunda ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

