https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/aydin-ve-muglada-sel-felaketi-sele-kapilanlari-ekipler-kurtardi-1-kisi-oldu-1104587338.html

Aydın ve Muğla'da sel felaketi: Sele kapılanları ekipler kurtardı, 1 kişi öldü

Türkiye yoğun bahar yağışları etkisi altına girdi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Mergen Çayı'nın taşması sonucu suda mahsur kalan sürücü, yaklaşık 4 saat süren...

2026-03-29T10:18+0300

türki̇ye

muğla

aydın

sel

sel felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104587441_0:168:3344:2048_1920x0_80_0_0_81cfa80015784270a7fe85e33db48bf4.jpg

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Mergen Çayı'nın taşması sonucu suda mahsur kalan sürücü, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Y.H'nin kullandığı otomobil Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkisindeki köprünün altından geçerken sağanak nedeniyle taşan çay sularının içinde kaldı.Ağaç dallarına tutunduSürüklenen araçtan çıkmayı başaran Y.H. ağaç dallarına tutundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD'ın lastik botla çaya indiği kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Kurtarılan Y.H. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Muğla'da sele kapılan otomobildeki 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarıldıMuğla'nın Milas ilçesinde sele kapılan otomobildeki 2 kişiden biri öldü, diğeri ekiplerce kurtarıldı. Milas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden geçen Gökçeler Deresi çevresindeki su basan yoldan geçmek isteyen bir otomobil sele kapılarak derede sürüklendi.İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri vinç yardımı ile deredeki otomobile ulaştı ve Ayhan Demir'i kurtardı. Hipotermi geçirdiği belirtilen Demir'e, sağlık ekiplerince müdahale edildi.Otomobilde bulunan Bülent Şanlı'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/manisayi-saganak-vurdu-3-arac-sulara-gomuldu-1104584455.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

