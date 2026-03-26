Tel Aviv semalarında binlerce karga: İsrail’de ‘felaket habercisi’ tartışması

Sputnik Türkiye

Salı günü Tel Aviv semaları binlerce karganın oluşturduğu adeta siyah bir örtüyle kaplandı. Birçok kişi bu durumu ‘felaket habercisi’ olarak yorumladı.

2026-03-26T12:48+0300

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntülerde, aralarında ikonik Azrieli Kuleleri’nin de bulunduğu gökdelenlerin etrafında dönen binlerce karga görüldü.Pek çok izleyici bu ürkütücü manzarayı ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşlailişkilendirerek yaklaşan bir felaketin işareti olduğunu öne sürdü. X platformunda bir kullanıcı, “Bu durum birçok kişi tarafından ‘felaket habercisi’ olarak görülür, çünkü genellikle büyük bir yıkımın ardından gelir” ifadelerini paylaşırken, bazıları da olayı İncil’deki kehanetlerle ilişkilendirdi. Bu yorumlara dayanak olarak Vahiy Kitabı 19:17 gösterildi. Söz konusu bölümde, güneşte duran bir meleğin gökyüzünde uçan kuşlara seslenerek ‘Tanrı’nın büyük ziyafeti’ için toplanmalarını söylediği anlatılıyor.Bilim insanları olayın rutin bir göç olduğunu belirtse de sosyal medyada bazı kullanıcılar bunun daha karanlık bir anlam taşıdığında ısrarcı.‘Mümkün olan en kötü alamet’Bir kullanıcı, “Bu, medeniyet düzeyinde mümkün olan en kötü alamet” yorumunu yaparken, bir diğeri “İngiltere’de hala ciddiye alınırdı, Romalılar böyle bir işaret için savaşları durdururdu” dedi.Antik Roma’da ‘augur’ adı verilen rahipler gökyüzünü dikkatle izler, kuşların uçuş biçimlerini ve seslerini tanrıların mesajı olarak yorumlardı. Bu yorumlar savaş, liderlik ve önemli kamu kararlarını etkileyebilirdi. Büyük ya da sıra dışı kuş toplulukları genellikle yaklaşan felaketlerin işareti sayılırdı.Bazı kullanıcılar ise Londra Kulesi’nde tutulan kuzgunlara atıfta bulundu. Yüzyıllardır süren bir efsaneye göre bu kuşlar kaleyi terk ederse Britanya Krallığı çökecek. Bu nedenle kulede en az altı kuzgun sürekli olarak özel bir görevli tarafından bakılıyor.Orta Doğu’da gerilim artıyorBu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya 82. Hava İndirme Tümeni’nden 1000’den fazla asker gönderilmesine onay verdiği bir dönemde yaşandı. NBC News’e konuşan iki kaynağa göre sevkiyat kararı bölgedeki gerilimin arttığı bir süreçte alındı.Savaşın dördüncü haftasına girmesiyle birlikte Orta Doğu genelinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İran Kızılayı’na göre İsrail ve ABD’nin İran içindeki saldırılarında 1200’den fazla kişi öldü.Lübnan’da en az 1000, İsrail’de ise 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmalarda ayrıca 13 ABD askeri yaşamını yitirirken, iki asker de çatışma dışı nedenlerle hayatını kaybetti.

