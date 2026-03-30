AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı: Saat verildi

2026-03-30T11:06+0300

İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mecidiyeköy’de bulunan metro alt geçidini su basarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni haftaya ilişkin hava durumu uyarısında yağışların saat vererek süreceğini duyurdu.Mecidiyeköy’de alt geçidi su bastıSabah saatlerinde okula ve işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı. Biriken su nedeniyle metro alt geçidinde ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Görevliler, güvenlik önlemleri kapsamında alt geçidi kapatırken, biriken suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.AKOM’dan İstanbul için kritik yağış uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 30 Mart Pazartesi tarihli raporunda İstanbulluları yeni haftanın zorlu hava koşullarına karşı uyardı. Uyarıda, yağışların özellikle gün içinde kent genelinde etkili olacağı vurgulandı.AKOM’dan yapılan uyarıda şunlar yer aldı:"İl genelinde öğle saatlerine kadar, Anadolu yakasında ise aksam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenen yağışların bu gece (22.00) itibari ile etkisini kaybedeceği, ancak hafta boyunca aralıklarla yeni yağışlı sistemlerin bölgemizde etkili olmaya devam edeceği, sıcaklıkların bugün hariç 13-17°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor."

