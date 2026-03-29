Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: İran'ın askeri gücü saldırganların dişine göre değilmiş

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev, İran'ın askeri gücünün saldırganların dişine göre olmadığının anlaşıldığını belirtti. 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T23:45+0300

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rus basınına demecinde operasyonun başlamasından bir ay sonra ABD ve İsrail’in asıl hedeflerine ulaşamadıklarını, İran'da rejim değişikliğinin gerçekleşmediğini ve toplumda daha sıkı bir birliğin olduğunu vurguladı.Kiselev, Tahran'ın mücadeleye devam etmeye hazır olduğunun, savunmadan saldırıya geçtiğini duyurduğunun ve ABD ile her türlü müzakereyi kesin bir dille reddettiğinin altını çizdi.ABD ve İsrail 28 Şubat'ta Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere saldırılar düzenleyerek hasara ve sivil kayıplara neden oldu. İran ise buna karşılık olarak İsrail topraklarına ve Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/pezeskiyan-iran-altyapisina-yonelik-her-turlu-saldiriya-guclu-sekilde-karsilik-verecektir-1104573994.html

