Pezeşkiyan: İran, altyapısına yönelik her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık verecektir

Pezeşkiyan: İran, altyapısına yönelik her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık verecektir

Sputnik Türkiye

28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T14:23+0300

2026-03-28T14:23+0300

2026-03-28T14:23+0300

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine yönelik olası saldırılara güçlü şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Pezeşkiyan, bölge ülkelerine de İran’a karşı saldırılarda topraklarının kullanılmasına izin vermemeleri yönünde çağrıda bulundu.Pezeşkiyan sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın “önleyici saldırılar düzenlemediğini” defalarca dile getirdiklerini vurguladı.İran Cumhurbaşkanı açıklamasında, “Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.Bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, kalkınma ve güvenliğe vurgu yaparak, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin” değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mesud pezeşkiyan, i̇ran