Pezeşkiyan: İran, altyapısına yönelik her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık verecektir
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine yönelik saldırılara sert yanıt vereceklerini belirtti. Pezeşkiyan, bölge... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine yönelik olası saldırılara güçlü şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Pezeşkiyan, bölge ülkelerine de İran'a karşı saldırılarda topraklarının kullanılmasına izin vermemeleri yönünde çağrıda bulundu.Pezeşkiyan sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın "önleyici saldırılar düzenlemediğini" defalarca dile getirdiklerini vurguladı.İran Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.Bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, kalkınma ve güvenliğe vurgu yaparak, "Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin" değerlendirmesinde bulundu.
14:23 28.03.2026
© Sputnik / Majid SaeediMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine yönelik olası saldırılara güçlü şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Pezeşkiyan, bölge ülkelerine de İran’a karşı saldırılarda topraklarının kullanılmasına izin vermemeleri yönünde çağrıda bulundu.
Pezeşkiyan sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın “önleyici saldırılar düzenlemediğini” defalarca dile getirdiklerini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı açıklamasında, “Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, kalkınma ve güvenliğe vurgu yaparak, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin” değerlendirmesinde bulundu.
