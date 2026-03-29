ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi

ABD'nin büyük kentlerinde "Krallara Hayır" gösterileri düzenlendi. On binlerce kişi, Los Angeles, New York, Chicago, başkent Washington, Alaska, Miami ve... 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T11:31+0300

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı ''Krallara Hayır (No Kings)'' protestosu düzenlendi. Geçen yıl haziran ve ekim aylarında düzenlenen Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolarının ardından üçüncüsü gerçekleştirilen ABD genelindeki gösterilerde mevcut göçmenlik uygulamalarının derhal durdurulması çağrısında bulunuldu. Gösteri esnasında güvenlik güçleri bazı göstericilere müdahalede bulundu.New York kentinde Central Park yakınında toplanan göstericiler, “Krallara hayır (No Kings)” protestosu kapsamında Manhattan üzerinden yürüyerek Times Square’den geçti. Geçen yıl farklı dönemlerde düzenlenen Trump karşıtı “Krallara Hayır” protestolarının ardından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ülke genelindeki gösterilerde çok sayıda kişi bir araya geldi.Chicago kentinde Trump yönetiminin politikalarına karşı düzenlenen “Krallara hayır (No Kings)” yürüyüşünde göstericiler pankartlar taşıdı. Gösteri, ülke genelinde geniş katılımla gerçekleşen hareketin üçüncü dalgasının parçası olarak düzenlenirken, katılımcılar İran’daki savaşa ve federal göçmen politikalarına tepki göstererek “monarşik” yönetim anlayışına son verilmesi çağrısında bulundu.Washington kentindeki National Mall’da Donald Trump ve yönetimine karşı “Krallara Hayır (No Kings)” protestosu düzenlendi. Geçen yıl farklı dönemlerde düzenlenen Trump karşıtı eylemlerin ardından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ülke genelindeki protestolara çok sayıda kişi katıldı.Alaska eyaletinin Anchorage kentinde şehir merkezinde düzenlenen “Krallara hayır (No Kings)” protestosunda göstericiler, demokrasi, eşitlik ve sivil haklar çağrısı yapan pankartlar taşıyarak yürüdü.Charlotte kentinde Trump yönetiminin politikalarına karşı “Krallara Hayır (No Kings)” protestosu düzenlendi. Geçen yıl farklı dönemlerde düzenlenen Trump karşıtı “Krallara Hayır” protestolarının ardından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ülke genelindeki gösterilerde çok sayıda kişi bir araya geldi.Miami kentinde düzenlenen ve ülke genelinde birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen “No Kings” (Krallara hayır) protestosuna katılan göstericiler, çeşitli pankartlar taşıyarak slogan attı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/orta-doguda-savas-30-gunune-girdi-abd-askerleri-bolgeye-geldi-husi-fuzeleriyle-savas-genisledi-1104585758.html

