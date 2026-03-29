Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük kentlerinde "Krallara Hayır" gösterileri düzenlendi. On binlerce kişi, Los Angeles, New York, Chicago, başkent Washington, Alaska, Miami ve... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-29T11:31+0300
2026-03-29T11:31+0300
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı ''Krallara Hayır (No Kings)'' protestosu düzenlendi.
abd
los angeles
new york
abd, los angeles, new york, krallara hayır, 'krallara hayır' protestoları
abd, los angeles, new york, krallara hayır, 'krallara hayır' protestoları

ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi

11:31 29.03.2026
© AA / Jon PutmanABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
ABD'nin büyük kentlerinde "Krallara Hayır" gösterileri düzenlendi. On binlerce kişi, Los Angeles, New York, Chicago, başkent Washington, Alaska, Miami ve Charlotte sokaklarını doldurdu.
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı ''Krallara Hayır (No Kings)'' protestosu düzenlendi. Geçen yıl haziran ve ekim aylarında düzenlenen Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolarının ardından üçüncüsü gerçekleştirilen ABD genelindeki gösterilerde mevcut göçmenlik uygulamalarının derhal durdurulması çağrısında bulunuldu. Gösteri esnasında güvenlik güçleri bazı göstericilere müdahalede bulundu.
© AA / Grace Hie YoonABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
New York kentinde Central Park yakınında toplanan göstericiler, “Krallara hayır (No Kings)” protestosu kapsamında Manhattan üzerinden yürüyerek Times Square’den geçti. Geçen yıl farklı dönemlerde düzenlenen Trump karşıtı “Krallara Hayır” protestolarının ardından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ülke genelindeki gösterilerde çok sayıda kişi bir araya geldi.
© AA / Lokman Vural ElibolABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
Chicago kentinde Trump yönetiminin politikalarına karşı düzenlenen “Krallara hayır (No Kings)” yürüyüşünde göstericiler pankartlar taşıdı. Gösteri, ülke genelinde geniş katılımla gerçekleşen hareketin üçüncü dalgasının parçası olarak düzenlenirken, katılımcılar İran’daki savaşa ve federal göçmen politikalarına tepki göstererek “monarşik” yönetim anlayışına son verilmesi çağrısında bulundu.
© AA / Jacek BoczarskiABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
Washington kentindeki National Mall’da Donald Trump ve yönetimine karşı “Krallara Hayır (No Kings)” protestosu düzenlendi. Geçen yıl farklı dönemlerde düzenlenen Trump karşıtı eylemlerin ardından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ülke genelindeki protestolara çok sayıda kişi katıldı.
© AA / Celal GüneşABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
Alaska eyaletinin Anchorage kentinde şehir merkezinde düzenlenen “Krallara hayır (No Kings)” protestosunda göstericiler, demokrasi, eşitlik ve sivil haklar çağrısı yapan pankartlar taşıyarak yürüdü.
© AA / Jon PutmanABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
Charlotte kentinde Trump yönetiminin politikalarına karşı “Krallara Hayır (No Kings)” protestosu düzenlendi. Geçen yıl farklı dönemlerde düzenlenen Trump karşıtı “Krallara Hayır” protestolarının ardından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ülke genelindeki gösterilerde çok sayıda kişi bir araya geldi.
© AA / Celal GüneşABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
Miami kentinde düzenlenen ve ülke genelinde birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen “No Kings” (Krallara hayır) protestosuna katılan göstericiler, çeşitli pankartlar taşıyarak slogan attı.
