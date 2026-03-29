Netanyahu'dan Lübnan'ın güneyinde saldırıları genişletme talimatı

İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyinde saldırıları genişletme talimatı verdi. 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T19:41+0300

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda yaptığı konuşma sosyal medya platformu hesabından paylaşıldı.Buna göre İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde halkın zorla yerinden edildiği bölgede "güvenlik bölgesi" adı altında işgalin genişletilmesi talimatı verdiğini ksöyleyen Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki durumu temelden değiştirmeye kararlı olduklarını öne sürdü.Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edeceklerini söyleyerek Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.Konuşmasında İran'a karşı büyük başarılar elde ettiklerini iddia eden Netanyahu, İran ve Hizbullah'ın eski gücünde olmadığını öne sürerek saldıran tarafın kendileri olduğunu itiraf etti.Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi ve Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını işgal ettiklerini belirterek şimdi de Lübnan'da işgali genişlettikleri mesajını verdi.

