İran Devrim Muhafızları, Barzani'nin konutuna yönelik İHA saldırısını kınadı
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirdi. İran basınına göre... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-29T09:44+0300
İran Devrim Muhafızları, Barzani'nin konutuna yönelik İHA saldırısını kınadı
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok'taki konutuna İHA ile düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirdi. İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Neçirvan Barzani’nin evine yönelik saldırıya ilişkin bildiri yayımladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, evine yapılan saldırının kişisel bir mesele olmadığını, bu tür adımların Irak için "çok tehlikeli" bir gelişme olduğunu ifade etti.
Irak’ın Duhok vilayetindeki evine kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenen Barzani, konuya ilişkin yerel basına açıklama yaptı. Barzani, "Bu kişisel bir mesele değil, konu da şahsım değildir. Bu, Irak’ın geneli için çok tehlikeli bir gelişmedir" ifadesini kullandı.
"Yasa dışı grupların" IKBY Başkanı’nın evine saldırı düzenleyebilmesi ve bu hakkı kendilerinde görmesinin "çok tehlikeli" olduğunu vurgulayan Barzani, "Olayın yaşanmasından hemen sonra Irak Başbakanı (Muhammed Şiya) es-Sudani telefon açtı, endişesini dile getirdi ve saldırıyı kınadı. Federal hükümetin artık bu konuda çok ciddi adım atması gerekiyor." dedi.
İran Devrim Muhafızları ise Barzani'nin evine yapılan İHA saldırısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok'taki konutuna yönelik saldırı, düşmanlar tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi niteliğindedir. Bu tür saldırıların örnekleri son dönemlerde İranlı yetkililere yönelik saldırılarda da görülmektedir. Devrim Muhafızları bu tarz terör saldırılarını kınamaktadır.”