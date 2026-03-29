Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/iran-devrim-muhafizlari-barzaninin-konutuna-yonelik-iha-saldirisini-kinadi-1104587014.html
İran Devrim Muhafızları, Barzani'nin konutuna yönelik İHA saldırısını kınadı
Sputnik Türkiye
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirdi. İran basınına göre... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-29T09:44+0300
dünya
neçirvan barzani
irak
i̇kby
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104577859_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fcb800b774536a551d611149b2c13411.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/orta-doguda-savas-30-gunune-girdi-abd-askerleri-bolgeye-geldi-husi-fuzeleriyle-savas-genisledi-1104585758.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104577859_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_60f421db937d946ae0b2a2980749cb7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AANeçirvan Barzani
Neçirvan Barzani - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
© AA
Abone ol
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok'taki konutuna İHA ile düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirdi. İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Neçirvan Barzani’nin evine yönelik saldırıya ilişkin bildiri yayımladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, evine yapılan saldırının kişisel bir mesele olmadığını, bu tür adımların Irak için "çok tehlikeli" bir gelişme olduğunu ifade etti.
Irak’ın Duhok vilayetindeki evine kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenen Barzani, konuya ilişkin yerel basına açıklama yaptı. Barzani, "Bu kişisel bir mesele değil, konu da şahsım değildir. Bu, Irak’ın geneli için çok tehlikeli bir gelişmedir" ifadesini kullandı.
"Yasa dışı grupların" IKBY Başkanı’nın evine saldırı düzenleyebilmesi ve bu hakkı kendilerinde görmesinin "çok tehlikeli" olduğunu vurgulayan Barzani, "Olayın yaşanmasından hemen sonra Irak Başbakanı (Muhammed Şiya) es-Sudani telefon açtı, endişesini dile getirdi ve saldırıyı kınadı. Federal hükümetin artık bu konuda çok ciddi adım atması gerekiyor." dedi.
İran Devrim Muhafızları ise Barzani'nin evine yapılan İHA saldırısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok'taki konutuna yönelik saldırı, düşmanlar tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi niteliğindedir. Bu tür saldırıların örnekleri son dönemlerde İranlı yetkililere yönelik saldırılarda da görülmektedir. Devrim Muhafızları bu tarz terör saldırılarını kınamaktadır.”
Rey kenti, 27 Mart - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
DÜNYA
Orta Doğu'da savaş 30. gününe girdi: ABD askerleri bölgeye geldi, Husi füzeleriyle savaş genişledi, saldırılar sürüyor
09:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала