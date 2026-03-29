Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka köyü Rusya'nın kontrolüne geçti
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu
© Sputnik / Евгений Биятов
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna ordusuna ve yabancı paralı askerlere darbe vurmayı sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka yerleşimini ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, yürüttükleri kararlı faaliyetler sonucunda Kovşarovka'yı düşman güçlerinden temizlemeyi başardı.
Özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte 1275 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri yerle bir edildi.
Ukrayna ordusunun kullandığı Flamingo seyir füzelerinin depolandığı hangar, İHA fırlatma noktaları ve askeri üslerdeki hava araçları vuruldu.
143 farklı bölgede Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu geçici konuşlanma noktaları havaya uçuruldu.
Ukrayna'ya ait 345 İHA, 18 tank, 16 top ve havan silahı, 13 güdümlü hava bombası ile 76 zırhlı araç imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, yürüttükleri kararlı faaliyetler sonucunda Kovşarovka'yı düşman güçlerinden temizlemeyi başardı.
Özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte 1275 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri yerle bir edildi.
Ukrayna ordusunun kullandığı Flamingo seyir füzelerinin depolandığı hangar, İHA fırlatma noktaları ve askeri üslerdeki hava araçları vuruldu.
143 farklı bölgede Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu geçici konuşlanma noktaları havaya uçuruldu.
Ukrayna'ya ait 345 İHA, 18 tank, 16 top ve havan silahı, 13 güdümlü hava bombası ile 76 zırhlı araç imha edildi.