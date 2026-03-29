Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka köyü Rusya'nın kontrolüne geçti

Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka köyü Rusya'nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna ordusuna ve yabancı paralı askerlere darbe vurmayı sürdürüyor. 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T13:41+0300

2026-03-29T13:41+0300

2026-03-29T13:41+0300

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka yerleşimini ele geçirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, yürüttükleri kararlı faaliyetler sonucunda Kovşarovka'yı düşman güçlerinden temizlemeyi başardı.Özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte 1275 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri yerle bir edildi.Ukrayna ordusunun kullandığı Flamingo seyir füzelerinin depolandığı hangar, İHA fırlatma noktaları ve askeri üslerdeki hava araçları vuruldu.143 farklı bölgede Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu geçici konuşlanma noktaları havaya uçuruldu.Ukrayna'ya ait 345 İHA, 18 tank, 16 top ve havan silahı, 13 güdümlü hava bombası ile 76 zırhlı araç imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/putin-rusya-yeni-olimpiyat-oyunlarina-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1104593616.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, flamingo, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu