Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka köyü Rusya'nın kontrolüne geçti
Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka köyü Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna ordusuna ve yabancı paralı askerlere darbe vurmayı sürdürüyor. 29.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-29T13:41+0300
2026-03-29T13:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
flamingo
özel askeri harekat
rus ordusu
rusya ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731763_0:27:747:447_1920x0_80_0_0_456806982ea21f018f23b76cbb35b4b8.png
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka yerleşimini ele geçirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, yürüttükleri kararlı faaliyetler sonucunda Kovşarovka'yı düşman güçlerinden temizlemeyi başardı.Özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte 1275 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri yerle bir edildi.Ukrayna ordusunun kullandığı Flamingo seyir füzelerinin depolandığı hangar, İHA fırlatma noktaları ve askeri üslerdeki hava araçları vuruldu.143 farklı bölgede Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu geçici konuşlanma noktaları havaya uçuruldu.Ukrayna'ya ait 345 İHA, 18 tank, 16 top ve havan silahı, 13 güdümlü hava bombası ile 76 zırhlı araç imha edildi.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731763_56:0:689:475_1920x0_80_0_0_cd4ded8abc5473e7bee0c2234cded02f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, flamingo, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu
ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, flamingo, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu

Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka köyü Rusya'nın kontrolüne geçti

13:41 29.03.2026
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
Abone ol
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna ordusuna ve yabancı paralı askerlere darbe vurmayı sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kovşarovka yerleşimini ele geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, yürüttükleri kararlı faaliyetler sonucunda Kovşarovka'yı düşman güçlerinden temizlemeyi başardı.

Özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte 1275 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.

Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri yerle bir edildi.

Ukrayna ordusunun kullandığı Flamingo seyir füzelerinin depolandığı hangar, İHA fırlatma noktaları ve askeri üslerdeki hava araçları vuruldu.

143 farklı bölgede Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu geçici konuşlanma noktaları havaya uçuruldu.

Ukrayna'ya ait 345 İHA, 18 tank, 16 top ve havan silahı, 13 güdümlü hava bombası ile 76 zırhlı araç imha edildi.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград российским победителям и призерам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии, Россия - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
DÜNYA
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала