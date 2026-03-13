Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/ukraynanin-bryanska-yonelik-fuze-saldirisi-ingiltere-ve-fransa-buyukelcileri-rus-disislerine-1104240655.html
Ukrayna'nın Bryansk'a yönelik füze saldırısı: İngiltere ve Fransa büyükelçileri Rus Dışişleri'ne çağrıldı
Ukrayna'nın Bryansk'a yönelik füze saldırısı: İngiltere ve Fransa büyükelçileri Rus Dışişleri'ne çağrıldı
Bryansk'ta sivillerin hedef alındığı saldırının yankıları sürerken Rus Dışişleri, saldırıda kullanılan füzenin yapımcısı olan ülkelerin elçilerinden açıklama... 13.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne Fransız-İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırması nedeniyle bu iki ülkenin Moskova'daki büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.Rus Dışişleri, Ukrayna ordusunun terör saldırısına karşı kamuoyu önünde sert ve net bir kınama içeren, açık bir tepki verilmesini talep etti.'Bu tutum sürerse İngiltere ve Fransa da sorumlu olacak'Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında öne çıkanlar:🔴Rusya; İngiltere ve Fransa’dan Ukrayna ordusunun Bryansk’taki terör saldırısına karşı sert ve net bir kınama içeren açık bir tepki vermelerini talep etti🔴İngiltere ve Fransa büyükelçilerine, ülkelerinin Bryansk’a yönelik terör saldırısına doğrudan müdahil oldukları belirtildi🔴Londra ve Paris’in Kiev’in savaş suçlarına suç ortaklığının devam etmesi durumunda, gerilimin tırmanmasından onlar da sorumlu olacak🔴Bryansk’ın bombalanması, Moskova tarafından çözüm çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendiriliyor
avrupa, ukrayna, bryansk, fransa, rusya dışişleri bakanlığı, storm shadow, i̇ngiltere
avrupa, ukrayna, bryansk, fransa, rusya dışişleri bakanlığı, storm shadow, i̇ngiltere

Ukrayna'nın Bryansk'a yönelik füze saldırısı: İngiltere ve Fransa büyükelçileri Rus Dışişleri'ne çağrıldı

16:39 13.03.2026 (güncellendi: 16:49 13.03.2026)
Bryansk'ta sivillerin hedef alındığı saldırının yankıları sürerken Rus Dışişleri, saldırıda kullanılan füzenin yapımcısı olan ülkelerin elçilerinden açıklama talep etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne Fransız-İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırması nedeniyle bu iki ülkenin Moskova'daki büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Rus Dışişleri, Ukrayna ordusunun terör saldırısına karşı kamuoyu önünde sert ve net bir kınama içeren, açık bir tepki verilmesini talep etti.

'Bu tutum sürerse İngiltere ve Fransa da sorumlu olacak'

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında öne çıkanlar:

🔴Rusya; İngiltere ve Fransa’dan Ukrayna ordusunun Bryansk’taki terör saldırısına karşı sert ve net bir kınama içeren açık bir tepki vermelerini talep etti
🔴İngiltere ve Fransa büyükelçilerine, ülkelerinin Bryansk’a yönelik terör saldırısına doğrudan müdahil oldukları belirtildi
🔴Londra ve Paris’in Kiev’in savaş suçlarına suç ortaklığının devam etmesi durumunda, gerilimin tırmanmasından onlar da sorumlu olacak
🔴Bryansk’ın bombalanması, Moskova tarafından çözüm çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendiriliyor
