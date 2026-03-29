Enerji krizi büyüyor: Mısır’da restoran, kafe ve mağazalara erken kapanma zorunluluğu geldi

İran savaşı sonrası derinleşen enerji krizi, Mısır’da günlük hayatı etkiledi. Hükümet, restoran ve mağazaların erken kapanması dahil bir dizi önlem açıkladı. 29.03.2026, Sputnik Türkiye

Mısır’da artan enerji maliyetleri nedeniyle hükümetin, restoran, kafe ve mağazaların erken kapanmasını zorunlu hale getirdiği aktarıldı.Yeni uygulamaya göre işletmelerin her gün saat 21.00’de kapanacağı ve bu düzenlemenin bir ay boyunca geçerli olacağı belirtildi.Enerji tasarrufu için yeni önlemlerHükümetin aldığı kararlar kapsamında yalnızca kapanış saatleri değil, sokak aydınlatmalarının azaltılması ve reklam panolarının kısılması gibi uygulamaların da devreye girdiği ifade edildi.Ayrıca birçok çalışanın haftada bir gün evden çalışacağı, ancak hastane, okul ve fabrikalarda çalışanların bu uygulamadan muaf tutulacağı aktarıldı.Krizin nedeni: Enerji tedarikindeki daralmaUzmanlara göre kriz, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların aksaması ve küresel enerji fiyatlarının yükselmesi ile bağlantılı.Mısır’ın, ithal yakıta bağımlı olması nedeniyle bu dalgalanmalardan doğrudan etkilendiği belirtildi.Başbakan Mostafa Madbouly’nin, ülkenin yakıt faturasının kısa sürede iki katına çıkarak 2.5 milyar dolara ulaştığını söylediği aktarıldı.Turizm sektörü ve ek önlemlerHükümetin, turizm sektörünü korumak amacıyla otel ve turistik tesisleri bu uygulamadan muaf tuttuğu ifade edildi.Ancak bazı otellerin, olası elektrik kesintilerine karşı jeneratör temin ettiği ve hizmetlerini sürdürmeye hazırlandığı belirtildi.Öte yandan hükümetin, akaryakıt fiyatlarını artırdığı, toplu taşıma ücretlerini yükselttiği ve enerji yoğun projeleri yavaşlatmayı planladığı aktarıldı.

