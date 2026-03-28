CENTCOM: USS Tripoli çıkarma gemisi ve deniz piyadeleri Orta Doğu’ya ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Donanması'na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'ya intikal ettiğini bildirdi. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T20:09+0300
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 3 bin 500 deniz piyadesi ve askeri personeli taşıyan USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı. Uzmanlar sevkiyatın, İran'ın petrol altyapısının bulunduğu Hark Adası'na yönelik olası bir operasyonla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "America sınıfı amfibi hücum gemisi, yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz uçakları, amfibi hücum ve taktik araçlarını barındıran Tripoli Amfibi Hazırlık Grubu ve 31. Deniz Seferi Birliği'nin amiral gemisidir" denildi.Wall Street Journal gazetesi, mart ayı ortasında Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Japonya'da konuşlu olan USS Tripoli gemisinin ve üzerindeki deniz piyadelerinin bölgedeki gerilimin artması üzerine Orta Doğu'ya yönlendirildiğini aktarmıştı.Birçok uzman, sevkiyatın, İran'ın petrol altyapı tesislerine ev sahipliği yapan ve Basra Körfezi'nde bir denizcilik merkezi konumunda olan Hark Adası'nı ele geçirmeye yönelik olası bir operasyonla bağlantılı olduğu yorumunu yapıyor.
