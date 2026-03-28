https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/centcom-uss-tripoli-cikarma-gemisi-ve-deniz-piyadeleri-orta-doguya-ulasti-1104579887.html

CENTCOM: USS Tripoli çıkarma gemisi ve deniz piyadeleri Orta Doğu’ya ulaştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Donanması'na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'ya intikal ettiğini bildirdi. 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T20:09+0300

dünya

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇ran

hark adası

abd donanması

abd

ortadoğu

amfibi savaş gemisi

wall street journal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104333229_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_06a79f8f143edf35e5698683623576e9.jpg

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 3 bin 500 deniz piyadesi ve askeri personeli taşıyan USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı. Uzmanlar sevkiyatın, İran'ın petrol altyapısının bulunduğu Hark Adası'na yönelik olası bir operasyonla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "America sınıfı amfibi hücum gemisi, yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz uçakları, amfibi hücum ve taktik araçlarını barındıran Tripoli Amfibi Hazırlık Grubu ve 31. Deniz Seferi Birliği'nin amiral gemisidir" denildi.Wall Street Journal gazetesi, mart ayı ortasında Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Japonya'da konuşlu olan USS Tripoli gemisinin ve üzerindeki deniz piyadelerinin bölgedeki gerilimin artması üzerine Orta Doğu'ya yönlendirildiğini aktarmıştı.Birçok uzman, sevkiyatın, İran'ın petrol altyapı tesislerine ev sahipliği yapan ve Basra Körfezi'nde bir denizcilik merkezi konumunda olan Hark Adası'nı ele geçirmeye yönelik olası bir operasyonla bağlantılı olduğu yorumunu yapıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

