Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/centcom-uss-tripoli-cikarma-gemisi-ve-deniz-piyadeleri-orta-doguya-ulasti-1104579887.html
CENTCOM: USS Tripoli çıkarma gemisi ve deniz piyadeleri Orta Doğu’ya ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Donanması'na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'ya intikal ettiğini bildirdi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104333229_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_06a79f8f143edf35e5698683623576e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104333229_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_3cd92ffa79c94d5ce2a7838a025e6ae4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, hark adası, abd donanması, abd, ortadoğu, amfibi savaş gemisi, wall street journal
20:09 28.03.2026
© REUTERS Edgar SuUSS Tripoli Singapur Boğazı'nda
USS Tripoli Singapur Boğazı'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
© REUTERS Edgar Su
Abone ol
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 3 bin 500 deniz piyadesi ve askeri personeli taşıyan USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı. Uzmanlar sevkiyatın, İran'ın petrol altyapısının bulunduğu Hark Adası'na yönelik olası bir operasyonla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.
CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "America sınıfı amfibi hücum gemisi, yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz uçakları, amfibi hücum ve taktik araçlarını barındıran Tripoli Amfibi Hazırlık Grubu ve 31. Deniz Seferi Birliği'nin amiral gemisidir" denildi.
Wall Street Journal gazetesi, mart ayı ortasında Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Japonya'da konuşlu olan USS Tripoli gemisinin ve üzerindeki deniz piyadelerinin bölgedeki gerilimin artması üzerine Orta Doğu'ya yönlendirildiğini aktarmıştı.
Birçok uzman, sevkiyatın, İran'ın petrol altyapı tesislerine ev sahipliği yapan ve Basra Körfezi'nde bir denizcilik merkezi konumunda olan Hark Adası'nı ele geçirmeye yönelik olası bir operasyonla bağlantılı olduğu yorumunu yapıyor.
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
DÜNYA
19:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
