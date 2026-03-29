Almanya’yı sarsan deepfake video skandalı: Ünlü sunucu ölüm tehditleri aldığını ve çelik yelekle çalıştığını açıkladı
Almanya'da bir televizyon yıldızının "deepfake porno" iddiaları, ülkede büyük tartışma başlattı. Olay sonrası protestolar düzenlendi, hükümet ise yasa değişikliği sinyali verdi.
Almanya’yı sarsan deepfake video skandalı: Ünlü sunucu ölüm tehditleri aldığını ve çelik yelekle çalıştığını açıkladı
Almanya’da bir televizyon yıldızının "deepfake porno" iddiaları, ülkede büyük tartışma başlattı. Olay sonrası protestolar düzenlendi, hükümet ise yasa değişikliği sinyali verdi.
Almanya’da ünlü sunucu Collien Fernandes’in ortaya attığı deepfake porno iddiaları, hem kamuoyunda hem siyasette büyük yankı uyandırdı.
Fernandes’in eski eşi Christian Ulmen’i kendisi hakkında "yapay zeka ile üretilmiş pornografik içerikleri yaymakla" suçlamış ve Ulmen ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Olay giderek dünya gündemine yansırken Fernades'in yaşadığı sürecin ardından ölüm tehditleri aldığı ve sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktığı belirtildi.
Fernandes’in bir konuşmasında, "Polis koruması altında kurşun geçirmez yelekle buradayım… çünkü beni öldürmek istiyorlar" dediği aktarıldı.
İddialar ve karşılıklı suçlamalar
Olayın, Alman basınında yayımlanan belgelerle gündeme geldi. Fernandes’in, eski eşinin yıllarca deepfake içerikler yaydığını öne sürdüğü belirtildi.
Ancak Ulmen’in avukatlarının, müvekkillerinin "deepfake videolar üretmediğini ve dağıtmadığını" savunduğu aktarıldı.
Ayrıca, taraflar arasında hukuki sürecin devam ettiği ve iddiaların mahkeme aşamasında değerlendirileceği belirtildi.
Yasal boşluk tartışması büyüyor
Skandalın ardından Almanya’da deepfake pornoya ilişkin yasal boşluklar yeniden tartışma konusu oldu.
Yaklaşık 250 kadının, bu tür içeriklerin açık şekilde suç sayılması için çağrı yaptığı bildirildi.
Adalet Bakanı’nın, deepfake pornografik içeriklerin üretimi ve dağıtımının doğrudan suç sayılması için yeni yasa hazırlığı başlattığı aktarıldı. Taslakta, bu suçların 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının planlandığı ifade edildi.
Siyasi tartışmalar da alevlendi
Olayın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerinde de siyasi baskı yarattığı belirtildi.
Merz’in, kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığı açıklamaların eleştirilere yol açtığı ve bazı kesimler tarafından yetersiz bulunduğu aktarıldı.
Öte yandan resmi verilerde, ülkede kadınlara yönelik şiddet ve dijital istismar vakalarının arttığı bilgisine yer verildi.