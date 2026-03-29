Almanya’da istismar davası krizi: Gizlilik kararı tepkileri büyüttü

Almanya’da bir siyasetçinin çocuğa cinsel istismar davasının kamuoyundan gizlenmesi, ülkede büyük tartışma yarattı. Mahkemenin gizlilik talebini kabul etmesi... 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T15:36+0300

Almanya'da FDP'li eski milletvekili ve Alman-İsrail Derneği (DIG) Yönetim Kurulu Üyesi Hartmut Ebbing'in, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılandığı davanın basına yansımaması için mahkemeye başvurduğu ve mahkemenin bu talebi kabul ettiği ortaya çıktı.Alman basınında yer alan haberlere göre, 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Ebbing'in gizlilik talebinin kabul edilmesi, ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı.Die Zeit gazetesinde yer alan haberde, olayın yalnızca bir ceza davası değil, aynı zamanda "devlet politikası yargıyı etkiliyor mu?" sorusunu gündeme getiren bir kriz olarak değerlendirildiği belirtildi.Haberde, 2021 yılında başlayan olaylarda, Ebbing'in bir kadınla flört sitesi üzerinden tanıştığı, ardından kadının evine yaptığı ziyarette çocuklarla vakit geçirdiği ifade edildi.Savcılığın iddiasına göre, olay sırasında 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ve olayın banyo sırasında gerçekleştiği belirtildi.Dosyada yer alan mesajlaşmalarda, olayın "aile içi fantezi" gibi ifade edilmesine rağmen, durumun açık şekilde "çocuğa yönelik cinsel istismar" olduğu vurgulandı.10 ay hapis cezası verildiTepki çeken gelişmenin, Ebbing'in aynı zamanda DIG Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle, davanın kuruma zarar vermemesi için gizli yürütülmesi talebinin mahkemeye iletilmesi olduğu belirtildi.Haberde, mahkemenin bu talebi kabul ederek davayı kamuoyuna kapalı şekilde yürüttüğü ifade edildi.Mahkeme sonucunda Ebbing'e 10 ay hapis cezası verildiği, ancak cezanın ertelendiği bildirildi. Böylece dava, kamuya açık bir yargılama yapılmadan sonuçlandırıldı.Die Zeit'in haberinde, hukukçular ve muhalif siyasetçilerin, çocuk istismarı gibi ağır bir suçta gizli yargılama yapılmasının, hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini savunduğu aktarıldı.

