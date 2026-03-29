Ahmet Hakan: 'Özgür Özel’in Uşak Belediye Başkanı’na çok esaslı bir tepki göstermesini bekliyordum'

"At şu adamı partiden Özgür Bey... Ayyuka çıkan şu iddiaları hepimiz biliyoruz: Otele kayıt yaptırmamış genç bir kadın da otel odasındaydı. Polisler, kayıt olmadığı için bu kadının orada olduğunu bilmiyorlardı. Odadaki 21 yaşındaki kadın, Uşak Belediyesi’nin bir çalışanıydı.

Tekrar söylüyorum: 57 yaşındaki bir belediye başkanı ile 21 yaşındaki bir belediye çalışanı arasındaki ilişki... Rızayla, özel hayatla açıklanamaz. “Bize ne diyerek” geçiştirilemez. Çünkü burada güç kullanımı var, nüfuz kullanımı var.

Polis kamerası görüntülerinin servis edilmesi falan... Tabii ki sorundur. Ancak Başkan Yalım’ın kahramanı olduğu rezalet, çok daha büyüktür. Ben Özgür Özel’in Uşak Belediye Başkanı’na çok esaslı bir tepki göstermesini bekliyordum."