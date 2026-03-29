Adana'da hafif raylı sistemin bir vagonu durağa yaklaştığı sırada raydan çıktı
Adana'da hafif raylı sistemin bir vagonu durağa yaklaştığı sırada raydan çıktı
Sputnik Türkiye
Adana'da büyükşehir belediyesince işletilen hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı. 29.03.2026, Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü hatta ilerleyen üç vagondan sonuncusu Akıncılar durağına yaklaştığı sırada raydan çıktı.Elektrik iletim direğine çarpan vagondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.Kimsenin yaralanmadığı olayın raydaki makas değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi.
türki̇ye
adana
yüreğir
adana, yüreğir, tren
Adana'da hafif raylı sistemin bir vagonu durağa yaklaştığı sırada raydan çıktı
Adana'da büyükşehir belediyesince işletilen hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü hatta ilerleyen üç vagondan sonuncusu Akıncılar durağına yaklaştığı sırada raydan çıktı.
Elektrik iletim direğine çarpan vagondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayın raydaki makas değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi.