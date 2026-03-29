İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Adana'da hafif raylı sistemin bir vagonu durağa yaklaştığı sırada raydan çıktı
Adana'da büyükşehir belediyesince işletilen hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı.
Adana'da büyükşehir belediyesince işletilen hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü hatta ilerleyen üç vagondan sonuncusu Akıncılar durağına yaklaştığı sırada raydan çıktı.
Elektrik iletim direğine çarpan vagondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayın raydaki makas değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi.
