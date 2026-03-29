ABD’li emekli albaydan çarpıcı uyarı: İsrail’in devlet olarak varlığı son bulabilir
ABD Kara Kuvvetleri'nden emekli Albay Lawrence Wilkerson, Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması sonucunda İsrail'in bir devlet olarak varlığının son...
2026-03-29T00:47+0300
ABD Kara Kuvvetleri'nden emekli Albay Lawrence Wilkerson, Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması sonucunda İsrail'in bir devlet olarak varlığının son bulabileceğini öne sürdü.
ABD Kara Kuvvetleri’nden emekli Albay Lawrence Wilkerson, Orta Doğu’daki çatışmanın tırmanmasının İsrail’in “devlet olarak varlığına son verebileceğini” öne sürerek, ülkenin hava savunmasının tükendiğini, İran’ın ise halen füze ve SİHA kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Güneydoğu Norveç Üniversitesi’nden Profesör Glenn Diesen’in YouTube kanalına konuk olan Wilkerson, şu değerlendirmede bulundu:
İsrail için durum gerçekten kritik hale geliyor. Orada bulunmak son derece tehlikeli, her şey çöküyor. İsrail’in hava savunması kalmadı, buna karşın İran’ın hala füzeleri var. Ayrıca düşmana ciddi hasar vermek için insansız hava araçları kullanıyor. Bunu söylemek istemem ama İsrail’in devlet olarak varlığı son bulabilir. Ve Netanyahu, bu yok oluşun başındaki isim olacak.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattıkları askeri operasyon kapsamında saldırılarını sürdürüyor. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.